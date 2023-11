Cooler Master Qube 500 Flatpack

Har du behov for et mere DYI projekt, når du skal have en ny computer, så har Cooler Master taget det et skridt videre med dagens kabinet. De har lavet et kabinet, hvor du skal samle det fra bunden. Det gør også kabinettet meget justerbart, og giver dig masser af muligheder for at bestemme alt selv. Ved siden af det kan du altid lave tilføjelser med en 3D printer og her har Cooler Master allerede nu har tilføjet nogle designs.

22 nov. 2023 kl. 09:54 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde på Cooler Masters hjemmeside, for at finde specifikationer på Qube 500 Flatpack.

Specifikationer og features

Type: Mini tower

Mini tower Dimensioner: 406 x 231 x 415 mm

406 x 231 x 415 mm Materialer: Metal, plastik, hærdet glas

Metal, plastik, hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 3x 2.5” + 4x 3.5”

3x 2.5” + 4x 3.5” Maksimal PSU-længde: 173/216 mm

173/216 mm CPU-køler maksimal højde: 164-172 mm

164-172 mm Grafikkort maksimal længde: 365 mm

365 mm Farver: Sort/hvid

Sort/hvid PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: 1x 120 / 1x 140mm /(2x hvis PSU er monteret i bunden)

1x 120 / 1x 140mm /(2x hvis PSU er monteret i bunden) Top: 2x 120 mm

2x 120 mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 2x 120 / 2x 140 mm

2x 120 / 2x 140 mm Side: 2x 120 / 2x 140 mm

Radiator support:

Front: Op til 240/280 mm (Hvis PSU er monteret i bunden)

Op til 240/280 mm (Hvis PSU er monteret i bunden) Top: Op til 240/280 mm

Op til 240/280 mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund: Op til 240/280 mm

Op til 240/280 mm Side: Op til 240/280 mm

Rundt om Cooler Master Qube 500 Flatpack

Qube 500 flatpack er et mini kabinet, som kan fås i sort og hvid. Det er et lille kabinet, som kommer i som et gør det selv projekt. Alle sider skal derfor samles og sættes sammen, hvor Cooler Master kommer med guide, hvor computeren monteres imens kabinettet samles. Det er dog også muligt at samle kabinettet først, inden den fyldes op med hardware.

Qube 500 er meget neutral i sit udsende, og det er ikke fordi den afslører, at den kommer fra Cooler Master, udover nogle diskrete hentydninger, andre steder end fronten. Hele kabinettet er bygget op med gode lufthuller, hvor den har gode muligheder for luftgennemstrøm.

Fronten kan nemt tages af, og giver adgang til at kunne montere en enkelt blæser, hvis PSU er monteret i fronten. Støvfilteret er monteret på fronten, og har nogle holdere, til at sørge for den bliver på plads. Den gør ikke brug af magneter eller lign.

Kigger vi på toppen at kabinettet, har Qube 500 Flatpack indgange til headset, to USB 3.0 indgange, en power knap og USB-C.

Tager vi et kig inde i kabinettet, så undstøtter Qube 500 Flatpack op til E-ATX bundkort. Det gør selvfølgelig også pladsen bliver trang. Der er gode muligheder for kabelstyringen i kabinettet, og selvom PSU sidder i top front, så kan kablerne nemt og hurtigt komme bagved. Der er også gode muligheder for montering af radiator op til 280mm både i top, front, bund og siden. Men det er dog afhængig af placering af PSU, samt størrelsen på grafikkortet, som kan sætte begrænsning.

Qube 500 Flatpack fra Cooler Master kommer med én 120mm 4-pins PWM blæser.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots, Hvilket igen, giver masser af plads til montering. Det er dog også lavet med tanken omkring, grafikkortet skal have fleksibilitet til at kunne monteres i bunden af kabinettet, for at få mere plads til strømforsyning og eventuelt vandkøling. Det er også muligt at ændre ekspansion slots, til at kunne være vertikalt. Det kræver dog tilkøb af en PCIe riser.

Normalt, er jeg ikke imponeret af kabinetterne fra Cooler Master, når vi kigger på kabelføring bagpå. Men her med Qube 500 Flatpack, har de dog givet lidt ekstra. Der er gode muligheder for at trække kablerne rundt, som det passer bedst, samt er der god plads fra bagpladen og til selve siden på kabinettet. Vi har plads til op til tre 2.5 SSD harddiske og/eller fire 3.5 harddisk.

I bunden er det muligt at montere blæsere eller radiator. Det er også muligt at placere PSU her, hvis man har behov for mere plads i toppen.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Siden kabinettet skal samles fra bunden, har vi selvfølgelig ekstra skruer med til at klare denne del. Der er også fødder til kabinettet, som kan placeres enten i bunden eller på siden, alt efter hvilken vej kabinettet skal vende.

Strømforsyningen sættes ind fra siden i toppen, og det er muligt at placere den i tre forskellige højder. Det er selvfølgelig afhængigt af størrelsen på strømforsyningen, samt hvor meget plads der skal bruges i for eksempel toppen til radiator eller blæsere.

Selve monteringen tog sin tid, og det krævede en god portion tålmodighed og snilde. Men da kabinettet har de muligheder det har, var det også på sin plads at se, hvor meget hardware som kunne presses ind i den. Resulterede var at det lykkedes med et ATX bundkort, og et RTX 3080, sammen med en 280 vandkøler. Det krævede dog, at grafikkortet kom ned i en anden PCIe indgang, da de ellers ville ende med at gå ind i hinanden.

Det samme gjorde sig gældende for vandkølingen, som blev vendt rundt, og har slangen meget tæt på blæseren der sidder bagerst.

Det var dog stadig et sjovt projekt at arbejde med, og muligheden for at kunne fjerne en side, fordi den lige er i vejen ved montering af noget, gjorde det utrolig nemt at arbejde med.

Pris

Jeg har fundet en pris på Qube 500 Flatpack Fra Cooler Master som ender på 749,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Qube 500 Flatpack, kan du finde mere på Cooler Master’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Qube 500 Flatpack er uden tvivl til brugeren, som ønsker at starte helt fra bunden, og gerne vil kunne få noget fleksibilitet når de skal samle computeren. Kabinettet byder på utrolig meget plads i et lille format, og Cooler Master oplyser selv at der er plads til et grafikkort op til 360mm. Det kræver nok en lille omrokering i forhold til, hvordan jeg selv endte med at sammensætte systemet. Jeg følte pladsen var trang til sidst.

Selvom pladsen var klemt til sidst, så følte jeg dog ingen problemer under sammensætningen, da jeg fx kunne fjerne toppen, og få mere arbejdsplads til at kunne trække kabler.

Hele kabinettet har en god kvalitet, og selvom det var et saml selv projekt, så virker kvaliteten på dele utrolig gode, og meget af det er i metal. Det var generelt nemt at arbejde med, og yderdelene på blandt andet top og front, som kan tages af, var hverken besværlige eller gav en frygt for noget som kunne ødelægges.

Vender vi tilbage til pladsen, så kræver det utrolig meget snilde og tålmodighed. Selvom det var et sjovt kabinet at arbejde med, så gav det også nogle problemer i forhold til pladsen, da strømforsyningen både tager plads for montering af et større grafikkort og den tager også pladsen for radiator i toppen. Det gør man blandt andet skal gå på ”kompromis” og gøre brug af PCIe længere nede. Selvom den ”mistet” ydelsen måske ikke er mærkbart på den front, ville jeg dog stadig foretrække at have grafikkortet lidt højere oppe.

En anden ting, som godt kan blive lidt en deal breaker, handler om bagpå. Der er nogle enkelte steder, hvor der er huller, som ikke bliver dækket til af hverken støvfilter eller andet, hvilket kan skabe steder, hvor støv eller andre genstande nemt kan komme ind.

Når det så er sagt, så er det blevet tid til en afslutning, og jeg ender også med at give Qube 500 Flatpack en score på 9 ud af 10. Det er et kabinet, som mange nok vil have det sjovt at arbejde med, men det kræver selvfølgelig noget gennemgang af den hardware du skal have smidt i det, for at du ikke føler det hele bliver for pakket.

Godt

God plads for et mini tower

Lækker kvalitet

(Kommer adskilt)

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

Pris

USB-C på front panel

Knap så godt

PSU-placeringen kan være en stor begrænsning på resten af systemet

Mange indgange som ikke bliver dækket af støvfilter

Score: 9