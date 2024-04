Corsair 2500D Airflow

Over de seneste år har der været en trend med dual chamber PC kabinetter og i dag tager vi et kig på 2500D Airflow fra Corsair, som er deres bud på den populære formfaktor.

15 apr. 2024 kl. 09:07 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale features

Dual chambers for a streamlined look

Compatible with reverse connector mATX & mITX motherboards

Wide cooling flexibility

Unrivaled airflow performance

Corsair 2500D Airflow er et kabinet i den mindre størrelse, så man er begrænset til mATX eller mITX bundkort. Der er dog på ingen måde tale om et lille kabinet.





En ting som måske er værd at bemærke er, at man ikke får nogen blæsere med til 2500D Airflow.





En tur rundt om Corsair 2500D Airflow

2500 serien fra Corsair kommer i tre versioner, hvor vi som sagt har deres 2500D Airflow på besøg. Den kommer uden blæsere og med mesh-paneler på fronten for optimeret airflow. Der findes også en 2500X som er med glaspanel i fronten og endeligt en 2500X RGB, som kommer med glas i fronten og med en iCue Link Bundle, bestående af to RX RGB blæsere og en af de nye iCue Link Hubs.

Alle tre varianter kan også fås i enten hvis eller sort.

Corsair 2500 serien er lavere end de fleste normale midtowers, men er til gengæld bredere. Det er fordi der er tale om en dual chamber løsning, hvor strømforsyning, lager og kabler er placeret i et separat kammer på højre side af kabinettet i stedet for i bunden, som på de fleste andre kabinetter.

Det er der en del fordele ved, men en af dem i det her tilfælde er at Corsair har designet kabinettet til at være kompatibelt med den nye type af bundkort, hvor stikkene er placeret på bagsiden af kortet. Ved at bruge en kammeropdeling af den her type, bliver det rigtigt let at arbejde med den slags bundkort, og kan få et hovedkammer stort set uden kabelrod.

Hvis vi starter med at se på det ydre look, så består 2500D Airflow af en kombination af lukkede paneler og mesh, krydret med en enkelt side i hærdet glas.

Mesh delen løber langs fronten og toppen av hovedkammeret og er beregnet til at fungere som airflow kanal, til køling i toppen og fronten til blæsere eller AIO løsninger.

Det samme mesh går igen i det højre sidepanel, som altså ikke er lukket helt af. Det er der dog en god grund til, som vi kommer mere ind på senere.

Mesh panelerne i fronten og på toppen er rammet ind af faste stålpaneler. Disse paneler kan pilles af og Corsair giver muligheden for at erstatte dem med træpaneler, som man kan købe separat. Endnu en design trend der falder fint ind i tidens ånd og som er blevet meget populær, efter Fractal Design lancerede deres North og Terra kabinetter.

Corsair har træpanelerne i en teak eller bambus version på deres hjemmeside, for omkring 500 kroner ekstra.

I toppen af kabinettet finder vi en power og en reset knap, sammen med to USB A stik og et enkelt USB C sammen med et Combo Audio stik.

Hele kabinettet er hævet over bordet på integrerede fødder, hvilket giver mulighed for luftindtag denne vej, hvis man monterer blæsere i bunden af kabinettet.

Der er et støvfilter i bunden, der løber i hele kabinettets længde. Det kan trækkes ud fra fronten i forbindelse med rengøring eller montering af hardware.

Ser vi på bagsiden af kabinettet, bliver kammeropdelingen tydelig. Strømforsyningen monteres i bunden af kabinettet men på højkant.

Over det er der adgang til et hard disk bur som kan huse to 3,5” eller to 2,5” harddiske eller SSD’er. Hele buret kan fjernes, hvis man ikke ønsker at bruge det.

Tager vi alle panelerne af, kan vi let få adgang til det indre fra alle sider. Her kan vi se at der er tale om et ret åbent kabinet og der er god plads at arbejde på, i forhold til montering af hardware.

Kabinettet lever op til sit Airflow mål og der er god plads til montering af blæsere i hovedkammeret med plads til i alt 11 120 mm blæsere eller seks 140 mm blæsere sammen med tre 120mm.

Pladserne er fordelt imellem både front, top, bund og siden, så der er gode muligheder for variation. Mulighederne for vandkøling er lige store med mulighed for både 360, 280 eller 240mm varianter.

Ud over legepladserne i buret over strømforsyningen, er der yderligere to pladser til 2,5” drev gemt lidt væk helt i fronten af kabinettet.

Der er masser af åbninger til kabelgennemføring mellem hoved- og sidekammeret. Der er dog kun tre af dem, der kommer med gummikanter eller andet afdækning.





Montering af hardware

Montering af hardware i Corsair 2500D Airflow kabinettet er dejligt let, da alle paneler let kan tages af. Det giver god plads at arbejde på. Samtidigt giver kammer opdelingen også god mulighed for at gemme kabler væk, uden at det skal klemmes for meget sammen.

Specielt hvis man tager buret til harddiske ud, er der masser af plads på bagsiden.

I mit tilfælde have jeg ikke et mATX bundkort at teste med, så jeg måtte klare mig med mITX hvilket naturligvis betød, at der var meget plads til overs.

Jeg fik dog let plads til det store ASUS RTX 4070Ti grafikkort. Der er plads til grafikkort op til 40 cm i længden, så man er ikke begrænset på den front, med mindre man selv fylder fronten af kabinettet op med blæsere.

Jeg valgte at bruge en EK 360mm AIO i toppen af kabinettet og den var der heller ikke nogen problemer med at få monteret.

Samlet set tog det mig omkring 45 minutter for mig, at få alt hardwaren monteret og løb som sagt ikke ind udfordringer undervejs.

En lille ting som jeg noterede var dog, at Corsair har valgt at kombinere alle ledningerne fra frontpanelet i et samlet stik. En dejlig detalje som vi ser mere og mere, og som MEGET gerne må blive standard. En lille ting men en detalje der spreder glæde, når man ofte samler PC systemer.





Pris

Jeg kan i skrivende stund finde Corsair 2500D Airflow med en online pris på lige omkring 1000 kroner. Det lander meget fint i tråd med sammenlignelige kabinetter. Her skal man dog huske på, at man ikke får nogen blæsere med.





Konklusion

Corsair er med Corsair 2500D Airflow kabinettet vendt tilbage til dual chamber kabinetterne, som de var fremme med helt tilbage i 2018, hvor de præsenterede deres Crystal 280X.

I mellemtiden har andre producenter som fx Lian Li dog finpudset formen, og gjort den meget populær med kabinetter som O11.

Så stilen og layoutet er altså ikke helt nyt, så på den front har Corsair ikke nyt banebrydende med til bordet.

De har dog lavet et dejligt let tilgængeligt og lækkert kabinet, som formår at skabe lidt nyt trods alt. Hvis du fx gerne vil benytte dig af de nye typer af bundkort, med stikkene placeret på bagsiden, er Corsair 2500D Airflow et rigtigt fint bud, og et bevis på at en del af de store brands er med på ideen om denne nye formfaktor.

Samtidigt er der også mulighed for at udsmykke Corsair 2500D Airflow med træpaneler for at følge tidens trend. Det er dog et tilkøb, der løber op i omkring 500 kroner. Lidt skuffende når man tænker på, at et kabinet som Fractal Design North med både træfinish og blæsere, kan fås for ca den samme pris som Corsair 2500D Airflow.

Corsair 2500D Airflow er nemlig lidt et barebones kabinet i den forstand, at man selv skal stå for alt køling, da der ikke er nogen blæsere med. For mange vil det ikke gøre den store forskel, da de måske allerede har blæsere, som de hellere vil bruge.

Jeg havde dog gerne set at prisen var en anelse lavere, når der ikke er noget tilbehør med.

Vi lander med en endelig karakter på 8 for et smukt og praktisk indrettet kabinet med nogen gode tanker og ideer, som dog måske er lidt til den dyre side sammenlignet med konkurrenterne.





Fordele:

Let at bygge i

Godt Airflow

Fleksible hardware- og kølemuligheder





Ulemper