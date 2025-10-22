Corsair lancerer AIR 5400 triple-chamber kabinet

Dette unikke og innovative PC-kabinet adskiller de varmeste komponenter i individuelle kølezoner, hvilket reducerer varme og blæserstøj samt forbedrer den samlede ydeevne.

22 oct. 2025 kl. 08:43 Af Kenneth Johansen

Med dobbelte luftkanaler i hovedkammeret, et omsluttende glaseksteriør med svingbare døre, forudinstallerede reverse-rotor RGB-blæsere og et åbent CPU-udstødningskammer, leverer AIR 5400 enestående termisk ydeevne og teknologisk innovation.

Som CORSAIR i 2013 bragte dual-chamber kabinetter ud til det brede marked med det oprindelige AIR 540, er virksomheden nu klar til endnu en gang at forandre PC-markedet med en løsning, der kombinerer funktionalitet og æstetik på et nyt niveau.





Unikt Triple-Chamber Design

Vinderen af flere “Best of Computex”-priser, da prototypen blev præsenteret i maj 2025, sætter AIR 5400 nye standarder for både design og køleydelse i ATX mid-tower-klassen.

Det tredelte layout introducerer et tredje kammer dedikeret til en 360 mm all-in-one (AIO) CPU-vandkøler (sælges separat).

De fleste single- og dual-chamber kabinetter kræver montering af AIO’en i toppen, hvor CPU’en får luft, der allerede er opvarmet af GPU’en — hvilket reducerer effektiviteten.

AIR 5400 løser dette ved at placere CPU-kølingen i fronten af kabinettet, hvor frisk luft trækkes ind gennem radiatoren og straks udledes via et specialdesignet luftudtag, der samtidig holder kamrene adskilte.

Denne konstruktion gør det muligt for CPU’en at blive afkølet uafhængigt af GPU’en, hvilket giver markant bedre temperaturer end traditionelle topmonterede løsninger.

Dobbelt Luftkanal for Kontinuerlig Køling

AIR 5400 har luftkanaler øverst og nederst i hovedkammeret.

Den nederste kanal er funktionel og leder kold luft fra de tre forudinstallerede reverse-rotor blæsere direkte mod GPU’en ovenover.

Dette modvirker virvelstrømseffekten og sikrer en mere effektiv luftfordeling.

Den øverste kanal tjener som visuel balance, men understøtter også installation af op til 30 mm “max”-blæsere for maksimal fleksibilitet i kølekonfigurationen.

Med 430 mm GPU-frihøjde har selv de største grafikkort rigelig plads og konstant frisk luft. GPU’en befinder sig i sit eget isolerede kammer, hvilket giver imponerende termisk ydeevne.

To Modeller – To Kølesystemer

AIR 5400 fås i to versioner:

ARGB-versionen med tre inkluderede RS120-R ARGB-blæsere

iCUE Link-versionen med tre LX120-R iCUE LINK RGB reverse-rotor blæsere

Begge varianter tilbyder kraftfuld og støjsvag køling samt fri RGB-belysning uden forhindringer.

iCUE LINK-versionen inkluderer et iCUE LINK System Hub, som muliggør individuel styring og overvågning af op til 24 iCUE LINK-enheder, alt forbundet via ét enkelt kabel.

Nyd Udsigten

AIR 5400 introducerer omsluttende glaspaneler, der åbnes på skjulte hængsler for et rent udseende og nem adgang.

Dette giver et panoramisk kig på din opsætning og gør det lettere end nogensinde at udskifte hardware.

Kabelhåndtering Gennemført

Det rummelige tredje kammer bag bundkortet giver masser af plads til strømforsyning, én 3.5" HDD og to 2.5" SSD’er, samt alle kabler.

AIR 5400 er udstyret med CORSAIR’s innovative RapidRoute 2.0 pegboard-bundkortbakke, som gør kabelstyring nemt med modulære kabelholdere.

Disse kan fjernes, forlænges, roteres og placeres præcist, hvor du ønsker, for optimal og skræddersyet kabelføring.

Kabinetterne understøtter de nyeste reverse-connector bundkort fra ASUS, MSI og GIGABYTE, og nylonbørster mellem kamrene gør det muligt at føre kabler elegant og præcist — uden huller eller synlige åbninger.

Hurtig I/O og Brugervenlige Funktioner

Det moderne top-I/O-panel inkluderer:

3x USB Type-C-porte (2x 5 Gb/s og 1x 10 Gb/s)

Kombineret mikrofon/headset-jack

Strømknap

Derudover medfølger:

Indbygget Anti-sag støttearm til GPU

Genanvendelig opbevaringsboks til skruer

QuikTurn® skruer for hurtig montering af blæsere

Mikrofiberklud til rengøring af glaspanelerne





To Farver – To Muligheder

AIR 5400 fås i sort eller hvid og leveres med enten RS120-R PWM ARGB eller iCUE LINK LX120-R blæsere.

I begge versioner er blæserne forudinstalleret i bunden for at sikre optimal GPU-køling.

iCUE LINK-versionen inkluderer et System Hub, som muliggør udbygning med flere iCUE LINK-enheder.