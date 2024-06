Corsair med meget nyt på Computex 2024

Corsair har et bredt udvalg af nye produkter med på Computex messen i Taipei i denne uge. Det er alt fra nye kabinetter over AIO løsninger, blæsere og strømforsyninger.

4 jun. 2024 kl. 15:01 Af Kenneth Johansen

I forbindelse med deres lanceringer på Computex har CORSAIR udsendt denne pressemeddelelse:

CORSAIR præsenterede i dag en bred vifte af ambitiøse og ydeevne-drevne produkter. Årets Computex-udstilling fremhæver kraftfulde nye køleløsninger, opdaterede strømforsyninger og alsidige PC-kabinetter, der vil appellere til både nye og erfarne byggere.

Toppræstationskøling møder iøjnefaldende design:

Den nye kollektion af CORSAIR-fans tilføjer både flair og funktionalitet til din custom PC. Entusiaster, der ønsker at rydde op og fremskynde deres byggeproces med det revolutionerende iCUE LINK-økosystem, har nye valg med LX RGB og RX MAX-serien af fans.





LX RGB fanger opmærksomheden med dobbelte RGB-lyssløjfer, der perfekt blander førsteklasses køling med et fængslende lysshow. For ydeevneentusiaster tilbyder 30mm tykke RX MAX-fans forbedret luftstrøm og utrolig stille drift, tilgængelige med enten slående RGB eller uden RGB forstærket med flydende krystalpolymer.

Byggere, der ønsker direkte motherboard-kontrol gennem nemme kædede PWM-stik, vil være mest interesserede i den nye RS-serie af fans, som også fås i en ARGB-variant.

Revolutionerende køling med iCUE LINK TITAN-serien:

Disse CPU-kølere udnytter den banebrydende FlowDrive-kølemotor designet af CORSAIR, drevet af en trefasemotor kombineret med en præcisionsudformet kølepladeprofil for at maksimere kontakten med CPU'en. Højtydende RX RGB-fans spreder varmen, mens en livlig RGB-pumpehætte fuldender det iøjnefaldende look.

Nye CapSwap-moduler, kompatible med alle iCUE LINK-kølere inklusive TITAN-serien, opgraderer nemt udseendet eller funktionaliteten af din køler. Groove-modulet ændrer din stil med et unikt kontureret design, mens VRM Fan-modulet køler motherboard-komponenterne omkring CPU-soklen – perfekt til power-brugere, der ønsker at overclocke. Disse to nye moduler slutter sig til det allerede tilgængelige LCD-skærmmodul i det voksende udvalg af CapSwap-tilbehør.

Vær foran kurven med medrivende visuals:

Oplev fantastisk billedkvalitet på XENEON 34WQHD240-C, en 34-tommer buet QD-OLED gaming-skærm med en responstid på 0,03 millisekunder GtG, 240-hertz opdateringshastighed, uendelig kontrastforhold og VESA-certificeret DisplayHDR TrueBlack 400-teknologi for bemærkelsesværdige livlige visuals.

Kompakt genialitet, uformindsket ydeevne:

Kompakt betyder ikke kompromis. Mød CORSAIR ONE i500 PC – et teknologisk vidunder med op til et NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 GPU og Intel® Core™ i9-14900K CPU, begge væskekølede – med AI-klar ydeevne og prisvindende CORSAIR-komponenter til indholdsskabere, professionelle og gamere. Stilarterne Wood Dark og Wood Bright er tilgængelige nu, med Metal Dark på vej.

Næste generations strømforsyninger til avancerede kompakte builds:

Den prisvindende small form-factor SF-serie slutter sig til rækken af ATX 3.1-kompatible CORSAIR PSU'er. Disse strømforsyninger leverer 80 PLUS Platinum-certificeret strøm i watt op til 1000W. Deres Type 5 Micro-Fit-stik optager mindre plads for bedre kabelstyring og kabinetkompatibilitet.

Alsidige kabinetter til din næste PC:

Uanset om du bygger en kraftfuld gaming-maskine eller en slank, professionel arbejdsstation, er 3500X og 9000D RGB AIRFLOW bygget til at imponere. 3500X har et fantastisk omsluttende design i hærdet glas og alsidig layout, der understøtter store GPU'er og motherboard op til EATX – eller gå efter et kabelfrit look med et ASUS BTF eller MSI PROJECT ZERO motherboard-setup ved hjælp af skjulte omvendte forbindelser.





9000D RGB AIRFLOW, et super-tower kabinet, der bygger på arven fra 1000D, er det ultimative udstillingsvindue for ambitiøse systemer. Sig farvel til faste fan-placeringer takket være det patentanmeldte InfiniRail™-system, som målretter luftstrømmen præcis der, hvor du vil have det, med blot et hurtigt skub af skinnen. Det medfølgende iCUE LINK System Hub sikrer, at selv et top-of-the-line system, der passer til dette massive kabinet, kan bygges hurtigt med strømlinede forbindelser og ingen kabelrod.

Med disse innovationer fortsætter CORSAIR med at styrke entusiaster på alle niveauer, ved at kombinere ydeevne med uovertruffen tilpasning for at hjælpe dig med at skabe dit drømme-setup.

For detaljeret information om alle nye CORSAIR-produkter afsløret ved Computex, besøg https://corsair.com/computex.

Tilgængelighed og priser:

CORSAIR ONE i500 er tilgængelig nu fra CORSAIR webstore og CORSAIRs verdensomspændende netværk af autoriserede forhandlere og distributører. Alle andre produkter vist ved Computex vil blive lanceret senere i 2024.