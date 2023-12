Enermax Marbleshell MS31

Enermax er ikke så kendt her på redaktionen. Men det er ved at ændre sig. I denne omgang, skal vi tage et kig på deres kabinet, Marbleshell MS31. Et mid tower kabinet, som kommer i en god størrelse, hvor den stadig har plads til et bundkort op til E-ATX og 11 blæsere.

28 dec. 2023 kl. 13:08 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde på Enermax’s hjemmeside, for at finde specifikationer på Marbleshell MS31.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 415 x 210 x 470 mm

415 x 210 x 470 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op E-ATX

Op E-ATX Harddisk pladser: 2(3)x 2.5” + 2x 3.5”

2(3)x 2.5” + 2x 3.5” Maksimal PSU-længde: Standard ATX

Standard ATX CPU-køler maksimal højde: 162 mm

162 mm Grafikkort maksimal længde: 410 mm

410 mm Farver: Sort/Hvid

Sort/Hvid PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: 3x 120mm / 3x 140mm

3x 120mm / 3x 140mm Top: 3x 120 mm / 2x 140mm

3x 120 mm / 2x 140mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 2x 120mm

2x 120mm Side: 2x 120 mm

Radiator support:

Front: Op til 360 mm / 420mm

Op til 360 mm / 420mm Top: Op til 360 mm / 280mm

Op til 360 mm / 280mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund : -

: - Side: -

Rundt om Enermax Marbleshell MS31

Marbleshell MS31 er et mid tower kabinet, som kan fås i både sort og hvidt. Kabinettet er blevet designet til at optimere airflow, med sit marble design og mesh front. Det er muligt at montere et bundkort op til E-ATX størrelse. Ved siden af det understøtter kabinettet op til 420mm AIO med en tykkelse på 38mm, samt i alt elleve blæsere. Med monteret radiator, er der stadig plads til et grafikkort på 370mm og uden radiator i fronten, kan du strække den til 410mm.

Fronten er en mesh front, med et lidt anderledes design. I toppen har vi et lille logo som afslører kabinettet er fra Enermax. Det giver ikke så meget et stilrent look, men du får stadig et kabinet, som har et design, man ikke finder mange andre steder.

Bag mesh fronten, har vi monteret støvfilter. Støvfilteret kan nemt fjernes, for at få mulighed for at montere andre blæsere eller montere en radiator.

Kigger vi i toppen af kabinettet, har Marbleshell MS31 indgange til headset, to USB 3.0 indgange, USB-C, power knappen og reset knap.

Går vi videre ind i kabinettet, og tager glassiden af. Kabinettet understøtter op til E-ATX. Der er god plads til hardwaren, hvor det også muligheder for at trække ledninger både fra top, bund og siden. Det er muligt at montere 420mm radiator i fronten eller 360mm i toppen.

Der medfølger fire 120mm ARGB PWM blæsere.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots, Hvilket giver god plads til at montere enten flere grafikkort, eller andre ting som skal bruge PCIe indgang.

Tager vi et kig bagpå, på Marbleshell MS31. Har vi 25mm plads til kabler. Der er meget åbne områder, som kræver ekstra planlægning, når kablerne skal trækkes, for at blive skjult. Der er to pladser til SSD bagpå, samt et harddiskbur med plads til to 3.5”. Strømforsyningen sættes også ind fra siden.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Vi har alt fra skruer, pads til harddisk, strips, GPU golder og en manual.

Strømforsyningen sættes som tidligere nævnt ind fra bagsiden. Den skrues direkte fast til kabinettet ude fra.

Bundkortet som er blevet monteret er et ATX, sammen med RTX 2080 Ti. Vi har stadig god plads til fronten, også selvom der ikke er monteres nogen radiator. Med et større bundkort, kunne vi dog godt have haft lidt problemer med kabelføringen, som ville kræve lidt ekstra snilde.

Pris

Jeg er blevet oplyst om en MSRP på 596,- DKK på Marbleshell MS31 fra Enermax.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Marbleshell MS31, kan du finde mere på Enermax’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

For nogen kan behovet for et bestemt kabinet være minimalt, og hvor det mere handler om en kasse til at kunne samle hardwaren. Ved siden af det, kan prisen også have en betydning, hvor man ikke ønsker at kaste flere tusind efter et kabinet.

Marbleshell MS31, gav mig lidt blandet følelser. For selvom kvaliteten virkede okay, så var den hellere ikke mere end det. Jeg fik lidt følelsen af at stå med et kabinet fra 00’erne. Hvor der måske ikke er gjort meget ud af de indvendige detaljer.

Gummiet som sidder i siden til kablerne, føles ”billigt” og falder nemt af, så snart du fører et større kabel igennem. Det samme gør sig gældende for metallet. Som er lidt svært at beskrive, men minder om metallet, man specielt finder på ældre kabinetter.

Det kan også være svært at lave et kabinet til en billig pris, og ikke indgå nogle kompromiser. Men på trods af den billige pris, har Enermax stadig formået at skabe et kabinet, hvor man får meget for pengene.

Når det så er sagt, så er det et kabinet, som opfylder de flestes krav, og specielt med det hardware som kommer i dag, hvor varme er nok det største problem. Så er kabinettet lavet med tankerne om godt airflow.

Det er heller ikke tit, man ser et kabinet i den størrelse, som blandt andet har mulighed for 420mm AIO vandkøling, dette plejer at være forbeholdt noget større kabinetter.

Vi har stadig USB-C forbindelse på IO, på fronten. Samt er kabelføringen der, selvom den kræver lidt ekstra arbejde, på grund af de store åbne områder.

På trods af den billige pris, og kvaliteten også lige er på kanten, så er det stadig et kabinet, som kommer med rigtig mange egenskaber, og derfor slutter jeg også testen af med at give 8 ud af 10. Det er specielt kvaliteten i materialet, som godt kan halte på nogle områder. Men det er stadig et kabinet, som byder på et flot design, god plads og godt airflow. Det hele til en billig pris.

Godt

God plads

Fint design

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

Harddisk bure

God mulighed for kabelføring

Medfølger fire blæsere

Pris

Knap så godt

Virker lidt billig i kvaliteten

Score: 8