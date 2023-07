Fractal Design Terra

Fractal Design er klar med deres nyeste bud på et ITX kabinet i den helt lille størrelse. Deres nye Terra kabinet kommer med en volumen på kun 11,4 liter.

22 jun. 2023 kl. 08:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

Dedicated 2.5" drive mounts: 2 (included)

2 (included) Expansion slots: 3 (Max GPU Mode), 2 (Max CPU-Cooler height mode)

3 (Max GPU Mode), 2 (Max CPU-Cooler height mode) Front interface: 1x USB Type-C 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2), 1x USB Type-A 5Gbps (USB 3.0), Power Button

1x USB Type-C 20Gbps (USB 3.2 Gen 2x2), 1x USB Type-A 5Gbps (USB 3.0), Power Button Total fan mounts: 1x 120 mm

1x 120 mm Bottom fan: 1x 120 mm

1x 120 mm Tool-less push-to-lock: Both side panels and top panel (can also be locked with screws)

Both side panels and top panel (can also be locked with screws) Motherboard compatibility : mITX

: mITX Power supply type: SFX-L/ SFX

SFX-L/ SFX PSU max length: 130 mm

130 mm Side radiator: 1x 120mm (121 mm wide if max 200 mm GPU and no SSDs)

1x 120mm (121 mm wide if max 200 mm GPU and no SSDs) GPU max length: 322 mm

322 mm GPU max width (if GPU height is lower than 131 mm): 72 mm (Configured for Max GPU) / 43 mm (Configured for Max CPU-Cooler)

72 mm (Configured for Max GPU) / 43 mm (Configured for Max CPU-Cooler) GPU max width (if GPU height 131-145mm): 62 mm (Configured for Max GPU) / 33 mm (Configured for Max CPU-Cooler)

62 mm (Configured for Max GPU) / 33 mm (Configured for Max CPU-Cooler) GPU max height: 145 mm (Configured for Max GPU) / 131 mm (Configured for Max CPU-Cooler)

145 mm (Configured for Max GPU) / 131 mm (Configured for Max CPU-Cooler) *CPU cooler max height: 48 mm (Configured for Max GPU) / 77 mm (Configured for Max CPU-Cooler)

48 mm (Configured for Max GPU) / 77 mm (Configured for Max CPU-Cooler) Case dimensions (LxWxH): 343 x 153 x 218 mm

343 x 153 x 218 mm Case dimensions w/o feet/protrusions/screws: 343 x 153 x 198 mm

343 x 153 x 198 mm Net weight: 3.1 kg

3.1 kg Volume: 10.4 liter (excluding feet), 11.4 liter (external dimensions)

Det som springer mest i øjnene, når man ser på specifikationerne, er de variable angivelser for GPU størrelsen. Det er muligt fordi Fractal Design Terra er lavet, så den kan indstilles fleksibelt alt efter om man vil prioritere CPU eller GPU, hvilket vi ser nærmere på om lidt.





En tur rundt om Fractal Design Terra

Fractal Design har gjort sig umage med designet på Terra. Samtidigt har de også taget nogle lidt anderledes vinkler på kabinetdesign i forhold til features og materialer, hvilket er lækkert at se

Den kompakte størrelse er naturligvis en centrum. 11,4 liter er ikke meget og for ITX fans kan det næsten blive et mål i sig selv, at klemme så meget ydelse som muligt ned på så lidt plads, som man kan.

Når det så samtidigt kan gøres i en så lækker udført og smuk pakke, som Fractal Design præsenterer med Terra, er det kun endnu bedre. Terra fås i tre farver, den matsorte Graphite, den grønne Jade og så endeligt den Silver version, som vi har fået til test.

Terra er bygget over en stålramme kombineret med smukt CNC fabrikerede aluminiumspaneler og lækkert rundet af med et lille frontpanel i massiv valnøddetræ. På den måde trækker de fine tråde til designet på deres super populære North kabinet fra sidste år.

Materialerne er gode og udførelsen er i top. Kanter og sider er dejligt afrundede og der er ikke en skarp kant i sigte på nogen af de mange udskæringer. Overfladen har en let sandblæst tekstur, som er behagelig og som afviser fedtede fingre rigtigt godt.

Fronten er lukket, men afsluttes smukt i bunden af det lille panel i valnøddetræ, som også indeholder power knappen sammen med et USB 3.2 Gen. 2x2 Type C stik og et enkelt USB 3.0 Type A.

Træet som Fractal Design bruger er FSC certificeret fra bæredygtige kilder.

Side- og toppaneler er ventilerede med et udskåret mønster og kan tages af uden brug af værktøj. Sidepanelerne kan vippes op, så man hurtigt kan få adgang til kabinettets indre. De klikker på plads med push pins, men kan også sikres med en skrue, hvis man vil sikre sig ekstra under fx transport.

Hvis man vil have sidepanelerne helt af, kan det hurtigt klares via en lille mekanisme. Det er bare at skubbe på knappen, og så er panelet lige til at tage af.

Toppanelet er også lige til at trække af med et enkelt træk i den lille læderstrop. Endnu et lille nik til designdetaljer, som vi også så på North kabinettet. Hvis man vil, er det også muligt at sikre toppanelet med en skrue.

Der er ingen støvfiltre nogen steder på Terra, så man skal altså være opmærksom på selv at holde støvet væk på en anden måde.

Med panelerne taget af er der ret fri adgang til kabinettets indre, som er lavet i et sandwich design, med CPU kammer på den ene side og grafikkortet placeret på den anden side, via et PCIe 4.0 riser kabel.

Terra understøtter SFX og SFX-L strømforsyninger, som monteres på et beslag i kabinettet. Det lille beslag kan fjernes for at lette installationen og kan flyttes, så man selv kan vælge, hvilken side af kabinettet man vil have den placeret.

Placerer man den på siden med grafikkort vil det dog begrænse længden på grafikkortet meget. Den placering giver dog mulighed for montering af en blæser og/eller radiator på sidepanelet på CPU siden. Man vil dog så være begrænset til grafikkort med en max længde på 20 cm.

Der er understøttelse for to 2,5” SSD’er og ingen 3,5” harddiske. Den ene SSD kan installeres i fronten, på bagsiden af frontpanelet. Her holdes den på plads med velcrostrips. En anderledes men fint effektiv metode, som gør monteringen dejlig let. Den anden SSD kan placeres i bunden, via det medfølgende beslag til dette.

Der er plads til en enkelt 120mm blæser internt i kabinettet. Den er dog placeret lige under strømforsyningen, hvor kablerne vil være placeret, så det kommer til at være meget tæt. Hvis man overvejer at bruge den plads, vil jeg helt klart anbefale en lavprofil blæser og evt. supplere med et gitter, for at holde kablerne fri af blæseren. Brug af en SFX-L strømforsyning betyder, at man slet ikke vil kunne bruge pladsen til en blæser.

Der er faktisk også lavet huller til en 120mm blæser placeret under bundkortet. Her er der dog ikke plads til en intern blæser, da monteringen til bundkortet tager pladsen her.

Selv om det ikke er noteret i Fractal Designs materiale, så ville man kunne få plads til to lavprofils 120 mm blæsere på undersiden af kabinettet. De har typisk en højde på 15 mm og der er 20 mm at give af på undersiden. Man skal dog være lidt kreativ med kabelføringen, for at få det til at virke.

PCIe 4.0 riser kablet sammen med beslaget til monteringen af grafikkortet kan fjernes fra kabinettet, hvis man synes det letter installationen.

Et af de centrale features ved Terra, er muligheden for at justere center opdelingen i kabinettet. Ved at løsne fire skruer, placeret ved de orange plast markeringer, kan man justere, hvilken side af kabinettet der skal have mest plads.

Det betyder, at man kan vælge om man vil prioritere plads til et tykkere grafikkort eller have plads til en højere CPU køler. Der er praktiske størrelsesmål angivet ved skruerne, så det er let at ramme den samme indstilling ved alle fire punkter.

Alt efter hvad man vælger, kan man have en CPU køler på mellem 48 mm og 77 mm i højden eller et grafikkort mellem 72 mm og 43 mm i tykkelsen.

Så samlet set er der faktisk, på trods af den meget kompakte størrelse, en del muligheder med Fractal Design Terra. Det er dog, som med de fleste ITX kabinetter, vigtigt at sikre sig, at den hardware man har planlagt rent faktisk kan være der.





Montering af hardware

Montering af hardware kan i visse tilfælde være lidt af en udfordring i ITX kabinetter, grundet den begrænsede plads.

Med Fractal Design Terra er designet dog så åbent, at når man først har taget alle paneler af, så er der ret fri adgang fra alle sider.

Jeg var en anelse begrænset i udvalget af low profile CPU kølere jeg havde på hylden. Da jeg valgte at gå med et ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi bundkort sammen med en AMD Ryzen 9 7900 CPU, faldt valget på en BeQuiet Pure Rock LP CPU køler. Den har en samlet højde på kun 45 mm og var den eneste AM5 køler jeg havde på lager i lav profil formatet.

Da jeg også gerne ville forsøge at presse så meget GPU kraft ind som muligt, gik jeg med et MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio, som i hvert fald på øjemål så ud til at kunne klemmes ind.

Endelig valgte jeg en ASUS ROG Loki 850W SFX-L strømforsyning. Det var både for at vælge den store mulighed, for at teste pladsen, men også for at sikre at der var kraft nok til resten af hardwaren.

Jeg samlede så meget som muligt uden for kabinettet, for at gøre hele processen lettere. Heldigvis var det langt hen af vejen fint muligt, med de udtagelige beslag til både strømforsyning og grafikkort.

Med lidt omtanke for kabelføringen var det også let at føre den på forhånd, så det passede fornuftigt til de enkelte komponenter.

Det var nødvendigt at montere grafikkortet i beslaget uden for kabinettet, inden det kunne sættes ind. Det var ikke kun for at gøre det lettere, men fysisk nødvendigt med et kort af den størrelse jeg havde valgt.

Da jeg havde valgt at bruge et stort grafikkort, var jeg en smule presset. På papiret var RTX 2080Ti Gaming X Trio kortet fra MSI, faktisk en anelse for langt i forhold til specifikationerne fra Fractal Design.

Det lykkedes mig alligevel at få kortet klemt ind i Terra. Jeg må dog siges, at have brugt ALT pladsen i forhold til længden.





Der er dog på trods af det stadig relativt god plads i kabinettet. Jeg benyttede ikke muligheden for at skubbe opdelingen, da der med mit valg af hardware var plads i overskud på begge sider.

Jeg kunne dog godt have fået plads til et tykkere grafikkort, hvis det havde været nødvendigt. Med mit valg af grafikkort ville jeg dog nok prioritere en lidt kraftigere CPU køler, hvis jeg havde muligheden, da der var plads i overskud.

Samlet set tog det mig omkring 45 minutter at samle systemet og få det på plads i Terra kabinettet. Der var ingen betydelige udfordringer på vejen. Det eneste der lige skulle arbejdes lidt med, var kabelføringen og så at få klemt grafikkortet ind. Det sidste var dog 100% min egen skyld, da jeg trods alt havde valgt et kort, der på papiret var for langt.

Hele processen var en fornøjelse og på trods af den lille formfaktor føltes det ikke klemt.

Jeg sluttede hele processen af med at lave en lille stresstest for at se, hvor godt systemet ville klare en gaming belastning. Jeg lod systemet køre i omkring 30 minutter med Heaven benchmark programmet, og aflæste herefter temperaturen på CPU og grafikkort. CPU'en endte med en gennemsnitlig temperatur på 78 grader, mens grafikkortet have en gennemsnitlig temperatur på 72 grader. Det er bestemt ikke dårlige tal for et så kompakt system. Det underbygger dog fint min ide om at skulle gå efter en lidt kraftigere CPU køler, når nu pladsen er der til det.





Pris

Jeg kan pt finde Fractal Design Terra med en online pris på omkring 1550 kroner. Det er klart i den dyre ende for ITX segmentet, hvor man kan få gode alternativer for under 1000 kroner.





Konklusion

Fractal Design fortsætter de gode takter, som vi så med deres North kabinet. Valget af farver og ikke mindst materialer er i top, og det er fedt at se de skiller sig lidt ud på farverne.

Terra er et smukt kabinet, som kombinerer design med gode materialer og fleksible løsninger. Det føles som en luksusvare og sansen for detalje betyder meget.

Det skal dog også være den slags ting, som man er villig til at betale for, da det er de ting som er med til at drive prisen op.

Fractal Design Terra ligger i den dyre ende af ITX feltet, men tager man materialer og udførelse i betragtning, så synes jeg faktisk at prisen lander meget fornuftigt.





Vi lander med en endelig karakter på 9 og en Great Product Award for et smukt og veludført kabinet, som er super let at bygge i. Med den rette kombination af hardware er det muligt at bygge en kraftig maskine i et lille format.





Godt:

Smukke materialer

Byggekvalitet i topklasse

Fleksibelt indre





Skidt:

Lidt til den dyre side