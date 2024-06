HAVN: Nyt gaming brand på Computex

Pro Gamers Group (PGG) har officielt annonceret det brand, der vil repræsentere deres mest premium PC-hardware til dato, HAVN. Efter næsten to års udvikling vil HAVN's debut på Computex afsløre de første af deres originale, ekspertudformede produkter.

I forbindelse med præsentationen af det nye brand har Pro Gamers Group sendt disse oplysninger:

HAVN-teamet er samlet fra alle hjørner af PC-industrien. Dets medlemmer kommer fra de designende, ingeniørmæssige og visionære hjerner bag mærker som Fractal, NZXT, Wistron og Corning. Deres første færdige arbejde er den eneste overlevende af utallige stresstests og prototyper udført af systemeksperterne hos PGG, som selv har solgt og produceret over en million high-end gaming PC-systemer til dato.

Computex-besøgende vil få første adgang til HS 420, et premium dual-chamber ATX PC-kabinet, der kombinerer skræddersyet teknologi med intuitive, men raffinerede designelementer og skaber et produkt, der er værd at udstille.

"Vi tilgår vores produkter med tanken om, at intet design er spildt," sagde David Jarlestedt, HAVN's produkt- og branddirektør. "Intet er overflødigt; hvert aspekt af produktet er gennemtænkt, testet og inkluderet, fordi det har en specifik funktion. Vi håber, at dem, der køber det, vil sætte pris på denne slags omhyggelige skønhed og den raffinerede ydeevne, det medfører."

HS 420 og HS 420 VGPU

HS 420 skiller sig ud med sin skræddersyede Hybrid Structure, der leverer et højt volumen af central GPU-luftstrøm inden for et fuldt panoramisk dual-chamber design, samtidig med at det bevarer det traditionelle mid-tower forhold og fodaftryk.

Det er bygget til de mest kraftfulde blæsere og radiatorer på markedet og kommer med en række funktioner, som entusiaster vil elske at udforske:

Luftstrømsoptimeret specialpanel ventilation, ideel til 140 mm blæsere (11 blæserpladser i alt), og op til 420 mm radiatorer på toppen, bunden og siden.

Panoramisk, buet glasplade til front og side, designet til at være fladere og med en mindre radius for at minimere visuel forvrængning.

Intuitivt SimpliCable kabelføringssystem & blæserhub organiserer dine kabler rent og diskret.

Vertikal GPU Kit (kun for HS 420 VGPU-versionen), som inkluderer en vinklet bundblæserbeslag og en glasluftstrømsguide, samt et monteringssæt med PCIe 5.0 riserkabel.

For mere information, besøg venligst HAVN på www.havn.com.

Om HAVN:

Hos HAVN forstår vi, at opbygning af en PC er en kærlighedsgerning. Med årtiers erfaring fra at arbejde for industriens topmærker og den kreative drivkraft til at innovere hver eneste detalje, blander HAVN-teamet form og funktion for at sikre, at hvert projekt opfylder de højeste standarder. Som en del af Pro Gamers Group får vi kollektiv visdom fra alle verdenshjørner. Vores mission er at opfylde behovene i PC-byggefællesskabet og fremme en dyb følelse af gensidig respekt mellem designer og bygger. Deltag med os i at forme fremtiden for PC-hardware.