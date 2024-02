Hyte Y70 Touch

Mangler du kabinettet som får folk til at vende sig om til LAN arrangementer, eller kabinettet hvor du kan følge temperatur på grafikkort og CPU, uden at have forskellige programmer åbne, så læs med, når vi tager et kig på Hyte Y70 Touch, som uden tvivl bringer noget blærefaktor med sig.

2 feb. 2024 kl. 07:50 Af Berger DEL:

Inden vi går i gang, har jeg været inde på Hytes hjemmeside, for at finde specifikationer på Y70 Touch.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 470 x 320 x 470 mm

470 x 320 x 470 mm Materialer: Metal, hærdet glas

Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 2x 2.5” + 1x 3.5”

2x 2.5” + 1x 3.5” Maksimal PSU-længde: - mm

- mm CPU-køler maksimal højde: 180 mm

180 mm Grafikkort maksimal længde: 422 mm

422 mm Farver: Sort/hvid/rød/Snow white

Sort/hvid/rød/Snow white PCI-slots: 4+7 half height

Blæser support:

Front: -

- Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm

3x 120 mm / 2x 140 mm Bag: 1x 120 mm / 1x 140 mm

1x 120 mm / 1x 140 mm Bund: 3x 120 / 2x 140 mm

3x 120 / 2x 140 mm Side: 3x 120 / 2x 140 mm

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Bag: Op til 120/140 mm

Op til 120/140 mm Bund: -

- Side: Op til 360/280 mm





Rundt om Hyte Y70 Touch

Hyte Y70 Touch kommer i forskellige varianter i farverne. Kabinettet går under kategorien dual chamber mid tower, og har derfor lidt ekstra brede. Den kan klare op til E-ATX, og næsten alt det hardware du ønsker. Uden at skulle købe ekstra, er det muligt at montere grafikkortet vertikalt, hvor det kræver half height på PCIe for at montere horisontalt.

Hyte 70 Touch er en ”opdatering” af Hyte Y60, hvor de deler samme design. Det er blandt andet også muligt at tilkøbe touchskærm til Y60. Designet er meget stilrent, og selv med den store skærm som fylder en del, har man stadig en flot glasside, som nemt kan fjernes uden værktøj.

Siderne kan nemt tages af, og sidder fast med et klik system i toppen. Som gør der ikke er brug for værktøj, for at få siderne af.

Kigger vi nærmere på bunden af kabinettet, er IO panelet monteret i bunden af kabinettet på fronten. Vi har indgang til jackstik, to USB-A, én USB-C og power knappen.

Tager vi et kig ind i kabinettet, så undstøtter Hyte Y70 Touch op til E-ATX bundkort. Y70 Touch har omkring 10 liter mere kapacitet end Y60, hvilket også gør den får lidt ekstra plads, til blandt andet større grafikkort, og større blæsere. Det er muligt at montere grafikkort op til 390 mm i længden og 105 mm i tykkelse. Det er muligt at montere 360 mm radiator i både top og på siden. Fra start er der også monteret horisontal adapter til grafikkortet, med Hyte design og logo, som passer til resten af designet.

Da det er glas front, er det ikke muligt at montere blæser i fronten. Men det er dog muligt at montere enten tre 120mm eller to 140mm blæser i siden.

På bagsiden har vi seks syv PCIe ekspansions slots, samt yderligere fire som er vertikalt monteret. Hvis man ikke ønsker vertikalt montering, kræver det dog grafikkortet kun har half height PCIe monteret. Udover det er det muligt at montere op til 140mm blæser bagerst i kabinettet.

Får vi åbnet op bag til på kabinettet, kan vi se hvor god plads den har til blandt andet kabler. Da det er dual chamber system, sidder strømforsyningen på siden af kabinettet, frem for bunden. Det giver plads til at kunne montere blæsere i bunden eller sørge for god kabelføring, som ikke skaber en blokade.

Montering af hardware

Inden vi går videre til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på medfølgende tilbehør. Vi har en jackstik adapter, HDMI til HDMI, nogle strips, velcrobånd og skruer til montering af bundkort, SSD og HDD.

Strømforsyningen sættes ind fra siden bagpå, hvor den derefter skrues fast til kabinettet.

Kabinettet har været nemt at arbejde med, og muligheden for at fjerne siderne uden at skulle bruge skruetrækker. Selvom det er et kliksystem, så sidder siderne stadig godt på, og er ikke sådan lige til at komme til at tage af ved et uheld. Med et ATX bundkort monteret, kan vi se der stadig er lidt plads, til kablerne, og der kunne sagtens have været monteret et større bundkort, uden problemer. Selve grafikkortet er i den større størrelse, men der er stadig god plads i kabinettet.

Software

Normalt skal vi ikke igennem software, men siden der er en skærm monteret, så medfølger der også noget software, nemlig Nexus Software. Den skal først og fremmest bruges til at kalibrere skærmen, da den anses for at være en sekundærskærm på computere, og kan også ses som det i Windows.

Udover det giver softwaren også mulighed for at tilpasse med forskellige widgets man ønsker skal være på skærmen.

Pris

Jeg har fundet en pris på Y70 Touch Fra Hyte som ender på 3149,- DKK.

Ønsker du at se flere detaljer omkring Y70 Touch fra Hyte, kan du finde mere på Hytes hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Selv dual chamber har været på markedet i noget tid, så har de dog også fået en solid plads på markedet. Hyte er kommet godt ind i det marked, og i stedet for at følge med bølgen, så skaber de også noget ekstra, som selvfølgelig også kommer til at koste.

Selv kvaliteten fra Hyte er utrolig høj, og de sørger for at deres kabinetter har en vis standard. Der hvor Y70 Touch, uden tvivl skiller sig ud, er ved den store 4K skærm, som er kommet på fronten i stedet for glas.

Hvilket også leder os videre til prisen, for en skærm, som tilføjes til et kabinet bringer en ekstra omkostning, og specielt når det også er en 4K. Det bliver hurtigt en dyr gimmick, hvor vi kommer op i en pris på næsten det dobbelte, hvis vi sammenligner Y60 og Y70. Hvilket gør at det på mange måder, handler om blære faktoren, som man godt kan have lidt med Y70 Touch.

Så er der omkring PCIe riseren som følger med. Selve konstruktionen, begrænser også til at det kun er vertikalt monteret grafikkort, selvom det ser utrolig godt ud, og de fleste nok kan leve med den måde, så mangler man stadig muligheden for selv at vælge. For selvom jeg skriver man sagtens kan montere horisontalt, så kræver det grafikkortet kun har half height PCIe, hvilket begrænser udvalget ekstremt.

Det er et kabinet, som fortjener at stå på bordet med den skærm, og det kan også være Hyte havde den tanke, da de designede det. Personligt havde jeg dog håbet på IO panelet, sad på toppen frem for bunden. Det er dog ingen deal breaker, og heller ikke noget de skal straffes for. Der er sikkert mange som har en omvendt holdning.

En anden ting, som fortjener lidt opmærksomhed, er manglen på blæsere. Det er et kabinet, hvor vi rammer et prisskilt over 3000 kroner. Selvom skærmen nok er dyr i produktion, så har jeg dog stadig en forventning til der medfølger minimum to blæsere med til et kabinet, og specielt i den prisklasse, uanset, om jeg smed dem tilbage i kassen eller ej.

Jeg slutter testen af med at give Y70 Touch fra Hyte en score på 9 ud af 10 sammen med ”enthusiast only” award. Det kan være svært at sætte en finger på kvalitet, design og blære faktoren. Det som nok skræmmer en del er prisen. Hvor ingen blæser, vil nok være underordnet for mange, som alligevel har en præference, i hvad de vil bruge, samt montering af grafikkort som kun kan være vertikal. Det ender tilbage på at prisen, gør det kun er et lille udvalg, som nok ville ende med at tage Y70 Touch, fremfor fx Y60, som deler mange af de samme egenskaber til en brøkdel af prisen. Men ønsker du at folk vender sig mod din computer til de forskellige LAN arrangementer rundt i Danmark, eller bare vil have det som er lidt federe end alle andre, burde Y70 Touch fra Hyte, stå øverst på listen.

Godt

God plads

God kvalitet

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

Montering af vertikalt grafikkort med PCIe 4.0

Masser af støvfiltre

Blære faktor med Touch skærm på kabinettet

Knap så godt

Kan kun monteres vertikalt

Ingen blæser

Pris

Score: 9 + Enthusiast Only Award