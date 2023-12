LIAN LI 011 Dynamic EVO XL

LIAN LI er kommet med et nyt kabinet, som sørger for du har plads til alt hvad hjertet ønsker. Navnet er 011 Dynamic EVO XL, og det er et kabinet, hvor du næsten skal kæmpe, for at fylde det helt ud. Kabinettet kan indeholde op til ni blæsere, og har plads til et grafikkort på 460mm.

13 dec. 2023 kl. 08:56 Af Berger

Inden vi går i gang, har jeg været inde på LIAN LI’s hjemmeside, for at finde specifikationer på 011 Dynamic EVO XL.

Specifikationer og features

Type: Tower

Tower Dimensioner: 522 x 304 x 531.9 mm

522 x 304 x 531.9 mm Materialer: Metal, plastik, hærdet glas

Metal, plastik, hærdet glas Bundkort support: Op E-ATX

Op E-ATX Harddisk pladser: 3(7)x 2.5” + 4x 3.5”

3(7)x 2.5” + 4x 3.5” Maksimal PSU-længde: 220 mm

220 mm CPU-køler maksimal højde: 167 mm

167 mm Grafikkort maksimal længde: 460 mm

460 mm Farver: Sort/Hvid

Sort/Hvid PCI-slots: 8

Blæser support:

Front: -

- Top: 3x 120 mm / 3x 140mm

3x 120 mm / 3x 140mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 3x 120 mm / 3x 140mm

3x 120 mm / 3x 140mm Side: 3x 120 mm / 3x 140mm

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360 mm / 420mm

Op til 360 mm / 420mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund : Op til 360 mm / 420 mm

: Op til 360 mm / 420 mm Side: Op til 360 mm / 420 mm

Rundt om LIAN LI 011 Dynamic EVO XL

011 Dynamic EVO XL er et tower kabinet, som kan fås i både sort og hvidt. Det er et kabinet som har fokus på at godt airflow, lækkert design og at du ikke skal komme til at mangle plads. Du har plads til op til E-ATX bundkort og et grafikkort med en maksimumlængde på 460mm.

Fronten er primært i glas. Vi bliver ikke plastret til med logoer eller andet som afslører det er et LIAN LI kabinet, men vi får et meget stilrent look. Da fronten er i glas, har vi siden som giver mulighed for montering af blæsere, til at få luft ind fra fronten.

Da fronten er glas, har vi selvfølgelig ingen støvfilter her, og det giver også kun mening at tage glasset væk, hvis man ønsker lidt mere arbejdsplads, når man samler i computeren. Støvfilterne er blevet placeret i blandt andet siden, hvor vi i stedet har fået mulighed for at montere vores blæsere.

Kigger vi i bunden at kabinettet, har 011 Dynamic EVO XL indgange til headset, fire USB 3.0 indgange og USB-C. Selve power knappen, reset og lysstyring sidder højere oppe, i højre side på fronten.

Vi bevæger os videre ind i kabinettet, og har nu fået glassiden af. Kabinettet understøtter op til E-ATX. Der er utrolig gode muligheder for at fører kablerne rundt. Også i forhold til at kablerne ikke skal samles samme sted, fra bundkortet og de kabler som eventuelt ville komme fra blæseren i bunden. I bund, siden og top, er det muligt at montere op til 360mm eller 420mm radiator. Bagpå, er der plads til 120.

Det er nok første gang, jeg oplever dette. Men med 011 Dynamic EVO XL, medfølger der ingen blæsere, og du skal derfor selv huske at have købt ved siden af.

På bagsiden har vi otte PCIe ekspansions slots, Hvilket giver god plads til at montere enten flere grafikkort, eller andre ting som skal bruge PCIe indgang.

Åbner vi op bagtil på 011 Dynamic EVO XL, bliver vi mødt af god plads til kabelføring. Det er nemt at montere blæserne i siden. Samt har vi her plads til tre 2.5 harddiske, på pladen, der skjuler kablerne. Samt er der to harddisk burer, med plads til fire harddiske i enten 2.5 eller 3.5 størrelse.

Mellem harddisk burene, er pladsen til strømforsyningen, som nemt kan fastmonteres.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Det hele kommer i en æske, samt nogle poser. Vi har alt fra skruer, til støtte til grafikkortet.

Strømforsyningen sættes ind på bagsiden mellem de to harddisk burer. Den skrues direkte fast til kabinettet ude fra.

Bundkortet som er blevet monteret er et ATX, sammen med RTX 2080 Ti. Det er selvfølgelig ikke det største grafikkort som findes på markedet. Men det er stadig en af de store drenge. På trods af det, er der stadig utrolig god plads. Der er heller ingen tvivl om at en større vandkøler, heller ikke havde fået det til at se proppet ud.

Pris

Jeg har fundet en pris på 011 Dynamic EVO XL Fra LIAN LI som lyder på 1899,- DKK. Det er i den lidt højere ende af prisskalaen. Men det er også et kabinet som er i den store ende, og kommer med mange features.

Ønsker du at se flere detaljer omkring 011 Dynamic EVO XL, kan du finde mere på LIAN LI’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Hvis du står og ønsker et kabinet, hvor størrelsen ikke har en betydning, så giver 011 Dynamic EVO XL fra LIAN LI, rigtig gode muligheder. Der er ingen tvivl om at den overordnet kvalitet på kabinettet er utrolig højt, og det er solidt bygget.

Det er et kabinet, som er nem at arbejde med, og mange af tingene er sat fast uden skruer. Der er dog nogle enkelte steder, hvor LIAN LI, har placeret nogle skruer, som for mit vedkommende slet ikke giver mening, men der må være en dybere mening bag. Det samme gør sig gældende for toppen, som skulle slides af, efter skruen var fjernet, hvor min overbevisning, sagde den skulle klikkes af.

Dual chamber konceptet, er ikke nyt og der kommer flere og flere. Det er selvfølgelig også en smagssag, om man ønsker et mere ”clean” look i kabinettet, hvor strømforsyningen bliver gemt på bagsiden. Det giver noget ekstra plads på en anden måde, men giver også et bredere kabinet.

Selve størrelsen gør også at kabinettet er en oplagt kandidat til custom vandkøling, hvor her har man virkelig den gode plads, til at kunne montere flere radiatorer og skabe et lækkert airflow som holder dine komponenter kølige.

Når vi er på custom, så er kabinettet lavet, at det er muligt at spejlvende kabinettet. Så hvis placeringen af glasset ikke passer dig, kan du altid lave det om.

Det er selvfølgelig forskelligt fra behov, men at de har skabt plads til harddisk burer omkring strømforsyningen, giver også rigtig god mening, fremfor at spilde pladsen på ingen ting.

Hvilket leder os videre til kabelføring. For selvom både strømforsyning og harddiskburene tager plads, så er det stadig utrolig nemt at fører kablerne rundt, og jeg skulle ikke kæmpe med at få det til at sidde pænt eller nå hen til hvor de skulle være.

En ting, som måske kan være en stopklods for nogle, er placeringen af IO, med USB indgangene. Hvor den er placeret i bunden af kabinettet. Dette i min verden, fungere kun hvis du har kabinettet stående på et bord. Selvom den kan rykkes, så er det kun i bunden af kabinettet den er begrænset til, og derfor ikke giver mulighed for mere fleksibilitet.

Den største udfordring med dette kabinet, ville nok være prisen. For en pris på næsten 2000,- DKK, så har det en høj pris, og det kan skræmme en del.

Jeg slutter af med at give en score til 011 Dynamic EVO XL fra LIAN LI, på 9 ud af 10. Det er et kabinet, hvor jeg har svært ved at sætte for meget negativt omkring, ud over prisen. Hvis man er på udkig efter et kabinet i den større størrelse og med masser af plads, så er der ingen tvivl om 011 Dynamic EVO XL fra LIAN LI, klare denne opgave rigtig flot.

Godt

God plads

Lækker kvalitet og design

(Nem at adskille)

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

USB-C på front panel

Plade til at skjule kabler på bagsiden

Harddisk bure

God mulighed for kabelføring

Kan spejlvendes

Knap så godt

Pris

(Placering af IO)

Score: 9