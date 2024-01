Montech King 95 Pro

Vi har fået besøg af en ny producent, som har lavet et kabinet, som måske minder meget om konkurrenterne. Men alligevel adskiller den sig på nogle punkter. Vi tager et kig på Montech King 95 Pro, et kabinet, som giver dig mulighed for at fremvise dit build på en god måde, men sørger stadig for muligheden for et godt airflow.

Inden vi går i gang, har jeg været inde på Montech’s hjemmeside, for at finde specifikationer på King 95 Pro.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 475 x 300 x 442 mm

475 x 300 x 442 mm Materialer: SPCC Metal, hærdet glas

SPCC Metal, hærdet glas Bundkort support: Op til ATX

Op til ATX Harddisk pladser: 8x 2.5” + 5x 3.5”

8x 2.5” + 5x 3.5” Maksimal PSU-længde: 190 mm

190 mm CPU-køler maksimal højde: 175 mm

175 mm Grafikkort maksimal længde: 420 mm

420 mm Farver: Sort/hvid/blå/rød

Sort/hvid/blå/rød PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: -

- Top: 3x 120 mm / 2x 140 mm

3x 120 mm / 2x 140 mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bund: 2x 120 / 2x 140 mm

2x 120 / 2x 140 mm Side: 2x 120 / 2x 140 mm

Radiator support:

Front: -

- Top: Op til 360/280 mm

Op til 360/280 mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bund: -

- Side: Op til 240/280 mm

Rundt om Montech King 95 Pro

King 95 Pro kommer i to udgaver. Både King 95 og King 95 Pro, som vi kigger på i dag. Den eneste forskel ligger i at Pro udgaven har medfølgende blæsere. Hvor den almindelige slet ikke har nogen. Det er muligt at sætte kabinettet op til to konfigurationer, hvor man enten har glas i fronten eller en mesh front. Det er også muligt med mesh front, at flytte blæserne fra siden til fronten, og derved gøre plads til elleve blæsere i alt.

King 95 Pro kommer i et meget stilrent design. Specielt med mulighed for glas på siden og eventuelt på front hvis det ønskes. Vi bliver kun mødt af et mindre Montech logo inde i kabinettet, over blæserne på siden. Selve materialerne føles i høj kvalitet og har gode muligheder for at skabe et godt airflow i kabinettet.

Fronten kan nemt tages af, og sidder fast med et klik system i toppen. Som udgangspunkt er det ikke muligt at montere blæser i fronten. Med mesh front monteret, har den dog stadig monteret støvfilter.

Kigger vi nærmere på siden af kabinettet, har Montech valgt at montere panelet på fronten, fremfor toppen. Her har den indgange til headset, mikrofon, to USB 3.0 indgange, USB-C, en power knap og knap til LED styring.

Inde i kabinettet, så undstøtter King 95 Pro op til ATX bundkort. Selv her, har kabinettet masser af plads, og kabelføring rundt omkring kabinettet, så lige meget hvilke og hvor mange kabler som skal tilsluttes til bundkortet, så kan de føres direkte hen til stedet. Selvom der er plads til tre 120mm blæsere i bunden, er det dog ikke muligt at montere radiator. Her er det kun muligt med 360mm radiator i toppen. Hvis man ønsker mere harddisk plads, er det muligt at fjerne blæserne i bunden, og i stedet montere en plade, hvor det er muligt at montere SSD eller HDD.

Som tidligere nævnt, er der ingen blæsere i fronten som standard. De sidder på en holder i siden. Det er dog muligt at rykke den i fronten hvis det ønskes, med mesh fronten. Hvilket åbner op for at kunne montere i alt elleve blæsere.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots, Hvilket igen, giver masser af plads til montering.

Tager vi et kig bagpå, kan vi se der også her er tænkt over tingene. Der er god plads til kabelføring, og en ekstra plade til at lukke af for kablerne, så det ikke påvirker selve bagvægge, som også her sidder fast med kliksystem, og en enkelt skrue bagpå. Det er muligt at montere harddiske over strømforsyningen, men det er også muligt at montere en ekstra strømforsyning, hvis man har behov for at køre med to strømforsyning. Udover det, er der også plads til to SSD på bagpladen.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Her får vi en lækker lille kasse, med diverse skruer og andet tilbehør, til at kunne montere alt hardware. Vi får også en glasfront, som kan bruges til at udskifte mesh fronten. Samt en plade til at kunne montere i bunden til SSD eller HDD.

Strømforsyningen sættes ind fra siden i bagpå. Som tidligere nævnt er det også muligt at placere en strømforsyningen ovenover, hvor harddisk buret sidder. Og i teorien ville det også være muligt at placere den ovenover fra start, hvis placeringen er bedre for en.

Kabinettet er nemt at arbejde med, og der var ikke behov for at gøre brug af værktøj for at fjerne siderne. Selvom der er monteret ATX bundkort og et større grafikkort, har vi stadig meget luft i kabinettet. På grund af blæserne i bunden, er det dog lidt svært at montere en støtte til grafikkortet, og der skal eventuelt bruges en anden tilgang her.

Pris

Jeg er blevet oplyst om følgende priser:

Montech King 95 Black – 879 DKK

Montech King 95 White – 949 DKK

Montech King 95 Prussian Blue – 949 DKK

Montech King 95 Red – 949 DKK

Montech King 95 PRO Black – 1199 DKK

Montech King 95 PRO White – 1229 DKK

Montech King 95 PRO Prussian Blue - 1229 DKK

Montech King 95 PRO Red- 1229 DKK

Ønsker du at se flere detaljer omkring King 95 Pro fra Montech, kan du finde mere på Montech’s hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Tager man et hurtigt kig på King 95 Pro, er det ikke fordi de har opfundet den dybe tallerken på ny. Men de har taget mange af de gode egenskaber fra andre Dual Chamber kabinetter, samt tilføjet deres eget touch på det, som fungerer rigtig godt.

Materialerne føles utrolig lækre, og det er tydeligt at mærke Montech har kredset omkring King Pro 95. Udover materialerne er i god kvalitet, så er det også et kabinet, som byder på meget plads, samt fleksibilitet, i forhold til du får to fronter med, enten i glas eller mesh.

Der er god plads til montering af radiator, og hvis du vælger custom vandkøling, har du også mulighed for at montere flere, som kan sikre god køling i systemet.

Montech har også lavet en smart valg omkring fleksibilitet omkring PSU og harddisk plads. For står du med ønsket omkring at have en ekstra strømforsyning til systemet, har du pladsen til det, men med kompromis af et harddiskbur. Det er måske en unødvendig feature for 99%, men for de sidste 1% kan det være en afgørende faktor, som man ikke føler man betaler ikke ekstra for.

For kigger vi på prisen, så står den utrolig godt, og med en pris på enten lidt under eller lidt over 1000 kroner, an på om man vælger Standard eller Pro modellen, så kan den snildt være med i pris. Jeg vil næsten mene at man får meget mere for pengene med King 95.

Det som jeg oplevede lidt som et problem, men heldigvis blev løst senere hen. Handlede omkring montering af radiator i toppen, hvor skruerne skal strammes godt til, uden at ødelægge kabinet eller skrue. For ellers kunne toppen ikke komme korrekt ned, og den føltes også som om den sad lidt for ”let” på.

Inden jeg slutter af med testen, vil jeg dog lige komme ind på forskellen på King 95 og King 95 Pro. Her ligger forskellen i blæserne. Hvor Pro modellen har medfølgende blæser, mens King 95 ikke har. Så hvis du står med ønsket om selv at vælge dine blæsere, vil King 95 være det rigtige valg.

Jeg slutter testen af med at give Montech King 95 Pro en score på 9 ud af 10, sammen med Great Product award. Det kan være svært at sætte en finger på King 95 Pro, og Montech har formået at lave et kabinet, hvor pris, kvalitet og ydelse virkelig går hånd i hånd, og forbrugeren får rigtig meget for pengene.

Godt

God plads

Lækker kvalitet

Airflow optimeret

Mulighed for vandkøling

Pris

USB-C på front panel

Dobbelt PSU

Pris

Ekstra tilbehør medfølger fra start (Glas og mesh front)

Masser af støvfiltre

Knap så godt

Toppen kan godt have lidt problemer med at sidde fast med AIO monteret

Score: 9 + Great product