Nye kabinetter fra Fractal Design på Computex

Fractal Design er mest kendt for deres kabinetter og på årets Computex messe i Taiwan har de da også to nye kabinetter at vise frem. Begge to er i den mere kompakte ende af skalaen.

6 jun. 2024 kl. 11:39 Af Kenneth Johansen

Fractal Mood

Fractal Mood er designet til at forenkle gaming-stationen med et look, der harmonerer med moderne gameres hjem. Det har et minimalt fodaftryk og en elegant stofbeklædt ydre, der kan trækkes af for 360° adgang til opbygningen.

Indeni har Mood en kraftfuld 180 mm ventilator i toppen, der flytter luft op gennem dens søjleformede krop for at hjælpe med at holde komponenterne kølige. Den kan også pænt skjule et 325 mm grafikkort, hvilket giver brugerne mulighed for at integrere en pc, der tilbyder en fuld gaming-oplevelse, problemfrit ind i deres hjem.

Fractal Mood vil være tilgængelig den 18. juni 2024 i følgende modeller:

Fractal Mood Black - $149,99

Fractal Mood Light - $149,99

Fractal Era 2

Era 2 er en evolution af vores ikoniske small form factor case — som smelter designinnovation sammen med ingeniørmæssig dygtighed. I Era 2 er serien blevet forfinet og forbedret, hvilket fremmer dens karakteristiske arkitektoniske design og forbedrer dens køleevne for en mere jævn gaming-oplevelse.

Med vandkølingskompatibilitet og ventilation på fem sider, inklusive et elegant, magnet-fastgjort ventilationspanel i massivt valnøddetræ, er Era 2 en small form factor case, der holder sig kølig under pres. Dens elegant skulpturerede ydre er fremstillet af anodiseret aluminium og glider af i ét stykke for at afsløre et intuitivt, velkonstrueret interiør. Indeni kan den huse en kraftfuld GPU op til 326 mm i længden og en række køleoptioner.

Fractal Era 2 vil være tilgængelig senere i Q3 2024 i følgende modeller:

Fractal Era 2 Silver – $199,99

Fractal Era 2 Charcoal Gray – $199,99

Fractal Era 2 Midnight Blue – $199,99

Vi afventer stadig en melding fra Fractal Design i forhold til lokale priser.