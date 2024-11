XPG er klar med nyt kabinet og magnetisk blæser

XPG lancerer i dag deres XPG STARKER AIR BTF ATX kabinet og deres XPG HURRICANE MAG magnetiske blæser.

26 nov. 2024 kl. 09:44 Af Kenneth Johansen DEL:

XPG lancerer i dag to nye produkter med fokus på at levere den ultimative køleydelse. XPG STARKER AIR BTF er et ATX-kabinet, der kombinerer exceptionel luftgennemstrømning med stilfuldt design. Samtidig præsenterer XPG HURRICANE MAG en 4-pak højtydende ARGB-blæsere med en XPG-patenteret multidirektionel controller. Disse innovative produkter er designet til at opfylde kravene fra gamere og teknologientusiaster, der ønsker fremragende funktionalitet og fremtidssikret design.





XPG STARKER AIR BTF: Stil. Luftstrøm. Ydelse.

XPG STARKER AIR BTF er designet til at levere overlegen luftgennemstrømning og ventilation og er det ultimative ATX-gamingkabinet. Med plads til 360mm radiatorer og op til 12x 120mm blæsere sikrer dette kabinet, at selv avancerede komponenter forbliver kølige under de mest intense gaming-sessioner. Kabinettet er skabt til dem, der kræver både funktionalitet og design i fokus.

STARKER AIR BTF er klar til at imødekomme kravene fra hardcore gamere. Kabinettet understøtter M-ATX og ATX bundkort i både standard- og omvendte konfigurationer for bedre kabelhåndtering og et renere udseende. Som navnet antyder, tilbyder dette kabinet fremragende luftgennemstrømning og kølepotentiale. Det understøtter op til 360mm radiatorer både foran og i toppen, plus en 140mm blæser bagtil, hvilket giver rigelig kølekapacitet til selv de mest krævende systemer.

Med støtte til grafikkort op til 390mm er dette kabinet klar til de nyeste GPU-modeller i mange år fremover. Kabinettet er desuden designet med fokus på nem adgang. Et patenteret magnetisk frontpanel gør det nemt at fjerne og vedligeholde frontens støvfilter. Derudover giver værktøjsfri hærdet glas og sidepaneler en problemfri installationsoplevelse. Fås i både sort og hvid.





XPG HURRICANE MAG: Klik og køl.

XPG HURRICANE MAG introducerer et nyt niveau af køleydelse, kontrol og bekvemmelighed. Med muligheden for hurtigt at skifte blæserens retning fra normal til omvendt – og tilbage igen – med to enkle klik på en enkelt knap, der er indbygget i blæsercontroller-kablet, har det aldrig været nemmere at tilpasse luftgennemstrømningen. Du kan endda omdirigere dit kabinets reset-knap til at fungere som blæserkontroller. Med XPG’s patenterede blæserbladdesign får du maksimal køleydelse i begge retninger, hvilket betyder, at disse blæsere kan bruges, uanset hvordan dit system ændrer sig i fremtiden.

Den praktiske magnetiske design gør det muligt at linke og synkronisere op til seks XPG HURRICANE MAG-blæsere øjeblikkeligt og eliminerer besværet med overskydende kabler. Med praktiske 4-pak løsninger får du alt, hvad du har brug for til en komplet høj-luftstrøm-blæserkonfiguration i én enkelt pakke. XPG’s patenterede kontrolkontaktdesign gør det hurtigt og nemt at ændre luftstrømsretningen uden behov for software. Fås i både sort og hvid.