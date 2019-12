AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-24 12:25:15

Intel introducerer højeste kapacitet Optane nogensinde, 1,5 TB Optane SSD 905p

Intel har løftet sløret for deres nye 1,5 TB Optane SSD 905p, som dermed tilbyder den største lagerkapacitet vi til dato har set på en Optane SSD.

Hele 1.5 TB har Intel formået at skabe plads til, og med læse/skrivehastigheder på 2,7 GBps og 2,2GBps (ved 1000 MB pr. GB) hhv. samt 575,000 IOPS læs og 550,000 IOP’s skriv (4KB Random).



Intel fortæller:



“Features larger capacities so users can handle larger data sets to better extract the value of Intel Optane technology with workloads that place heavy demands on the storage I/O subsystem. Provides and industry-leading 10 DWPD, making the SSD 905P the highest endurance client SSD in the market today.”



Vi har ikke kunne opsnuse priser eller hvornår den nye 1,5 TB Optane SSD 905p er tilgængelig på markedet.



Image credit: Intel