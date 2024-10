Ny High End printer på vej fra Bambu Lab

Bambu Lab arbejder på en ny High End printer, som skulle være lanceret inden årets udgang. Præsentationen og lanceringen er dog nu blevet skubbet til starten af 2025.

9 oct. 2024 kl. 16:00 Af Kenneth Johansen

Der er meget få reelle oplysninger om den kommende printer fra Bambu Lab. Der er dog sat høje mål for den kommende printer som står til at lande over deres nuværende Bambu Lab X1 serie som allerede for mange er en Gold Standard inden for Consumer 3D Print.

I forbindelse med den nye opdatering til lanceringsplanen har Bambu Lab fremsendt følgende udtalelse:

Vi er glade for at kunne dele en opdatering om vores kommende serie af avancerede 3D-printere. Vi har justeret vores lanceringstidsplan, og den nye udgivelsesdato er nu sat til starten af 2025.

Denne ændring giver os mulighed for at integrere flere innovative funktioner og sikre, at produktet lever op til vores høje standarder inden lanceringen. Kvalitet er vores højeste prioritet, og vi går ikke på kompromis.

Denne nye serie er rettet mod prosumers, der kræver førsteklasses ydeevne og innovation inden for 3D-printning. Serien vil ligge over vores nuværende X1-serie og bringe nogle spændende nye teknologier med sig.

Dr. Tao, CEO og medstifter af Bambu Lab, udtrykker det sådan: "Vi bygger noget, der vil skubbe grænserne for, hvad der er muligt inden for forbruger-3D-printning. Denne ekstra tid sikrer, at vi kan levere på det løfte med et produkt, der er fuldt klar og understøttet globalt."

Den forlængede tidsramme handler ikke kun om at perfektionere printeren. Vi fokuserer også på global beredskab, og vi sikrer, at vi har tilstrækkelig lagerbeholdning, reservedele og en robust logistik på plads i alle regioner. Vi ønsker, at du får en problemfri oplevelse fra dag ét, uanset hvor du er.

Vi er begejstrede for de fremskridt, vi gør, og vi ser frem til at dele flere detaljer næste år.

Selv om det naturligvis er surt at skulle vente endnu længere på mere information så er det lækkert at høre at Bambu Lab gør en ekstra indsats for at sikre et gennemført produkt og en solid lancering.

Vi følger naturligvis udviklingen og ser frem til mere information når Bambu Lab er klar med dem.

