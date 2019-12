AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-13 07:35:09

AMD Ryzen 3000 understøtter nuværende AM4 bundkort

Via ASUS og ASRock, kommer beskæftigelse om, at AMD’s kommende Zen 2 CPU’er, er bagudkompatible med nuværende AM4 300 serie og 400 serie af bundkort.

Selvom intet endnu er officielt, skulle ASUS allerede arbejde på en ny BIOS opdatering for at sikre bagudkompatibiliteten af Ryzen 3000 serien på den eksisterende liste over Asus bundkort. Asrock har forlyder skulle være hoppet i samme båd som ASUS med en lignende meddelelse om en kommende BIOS-opdatering, der sikrer kompatibilitet med den nuværende familie af AM4 bundkort fra firmaet.

“TAIPEI, Taiwan, May 6th, 2019 – ASRock has announced BIOS updates for AMD X470/B450/X370/B350 and A320 series motherboards to support the soon to be released new AMD Ryzen processors. The latest BIOS update will be available for download from our website or simply update through ASRock APP Shop.”

Til trods for de gode nyheder, kommer vi ikke uden om den kommende X570 platform og dertilhørende Ryzen 3000 vil og skal friste eksisterende og nye kunder til at hoppe ombord.

Det nye chipsæt vil være den første til at bringe PCIe Gen4 support til markedet, som lover at levere dobbelt båndbredde af nuværende PCIe Gen3. Dette kunne resultere i bedre multi GPU performance med virksomhedens CrossfireX teknologi på næste generation grafikkort såsom Navi.



AMD har ikke officielt kommenteret på, om Navi vil understøtte PCIe Gen4.



Bunken af informationer om det nye X570 chipset er ikke overvældende, men vi kan helt sikkert forvente optimeret effektivitet, som kommer i halen på et højere antal kerner på Ryzen 3000 seriens processorer, som vil omfatte SKU'er med op til 16 kerner, samt smartere frekvens boost feature, som vi har set med X470 og Precision Boost 2.0.



Vi forventer vores samples at ramme redaktionen snart, så vi kan være klar til lanceringen i Danmark.

