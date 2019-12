AUTHOR :

AMD Threadripper 2 præsenteres som verdens kraftigste desktop processor

Henover natten, har AMD officielt lanceret deres AMD Threadripper 2 processor, 2nd Gen AMD Ryzen Threadripper 2990WX, som er et BÆST med 32 cores og 64 threads.

Ifølge AMD’s egne rækker, kan Threadripper 2990WX tilbyde op imod 53 procent bedre multi-thread performance sammenlignet med Core i9-7980XE1, og 47 procent bedre renderings performance end Core i9-7980XE4. På papiret nogle imponerende tal, som vi uden tvivl vil set testet af i virkelighedens scenarier den næste tid.



Den nye AMD Threadripper 2 processor er udviklet specielt med henblik på tunge beregningsprocesser og talknusning, og dermed ikke noget mange hverdagscomputere får monteret under motorhjelmen.

Credit: Linus Tech Tips



Threadripper 2990WX er designet på en 12 nm node ”Zen+” x86 processor arkitektur, og indeholder det største antal tråden vi endnu har set på en desktop CPU.



Anden generation af AMD Ryzen Threadripper er kompatible med nuværende AMD X399 chipset via en BIOS opdatering. Vi har en 2950X på trapperne, og glæder os til at vise jer resultatet af benchmarks m.v.



AMD skriver følgende:



“We created Ryzen Threadripper processors because we saw an opportunity to deliver unheard-of levels of multithreaded computing for the demanding needs of creators, gamers, and PC enthusiasts in the HEDT market,” said Jim Anderson, senior vice president and general manager, Computing and Graphics Business Group, AMD. “With the 2nd Gen processor family we took that challenge to a whole new level – delivering the biggest, most powerful desktop processor the world has ever seen”



“AMD WX Series of processors offer class-leading core counts3, featuring the Ryzen Threadripper 2990WX with 32-core/64-threads and Ryzen Threadripper 2970WX with 24-core/48-threads. These are the embodiment of pure multi-core processing, purpose-built for prosumers who crave raw computational compute power to dispatch the heaviest workloads”



AMD Threadripper 2 processor features:



– AMD StoreMI Technology: All X399 platform customers will now have free access to AMD StoreMI Technology enabling configured PCs to load files, games, and applications from a high-capacity hard drive at SSD-like read speeds7.

– Ryzen Master Utility: Like all AMD Ryzen processors, 2nd Gen AMD Ryzen Threadripper CPUs are fully unlocked8. With the updated AMD Ryzen Master Utility, AMD has added new features like fast core detection both on die and per-CCX, advanced hardware controls, and simple, one-click workload optimizations.



– Precision Boost Overdrive (PBO)9: A new performance-enhancing feature that allows multi-threaded boost limits to be raised by tapping into extra power delivery headroom in premium motherboards.

Læs mere HER

Image credit: AMD