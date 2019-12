AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 13:50:05

AMD indrømmer problemer med begge versioner af Spectre

Efter hårdnakket afvisning af Spectre problemer, og kommentaren "near zero" chance for at blive påvirket af Spectre og Meltdown, erkender og indrømmer folkene hos AMD nu, at de også kan rammes af de to famøse Spectre bugs.

På trods af AMD pure afviste problemer forbundet med sikkerhedsbristen, faldt deres markedsandele op imod 4 procent efter første AMD udmeldelse.



Nu ser det midlertidigt ud til, at AMD igen har fundet fodfæstet, og deres markedsandele stiger igen ganske flot. Faldet sendte aktierne ned på $11.65 og så igen retur til $11.80 – altså stadig et mindre fald på 2,9 procent.



For at løse de potentielle problemer med Spectre version 2, har AMD opdateringer på vej til Ryzen og EPYC i kommende uge. Senere kommer der sikkerhedsopdateringer til ældre udgaver af deres CPU’er.



Chief Technology Officer, Mark Papermaster skriver:



"While we believe that AMD's processor architectures make it difficult to exploit Variant 2, we continue to work closely with the industry on this threat"