PUBLISHED : 2018-08-29 10:25:27

AMD’s første generation Ryzen Threadripper nedsættes markant

Med lanceringen af anden generation Threadripper, kommer der nu en ganske mærkbar prisnedsætning på blandt andet deres 12 Core 1920X.

Historien stammer fra Anandtech, som lister priser startende fra 300USD, AMD Ryzen Threadripper 1900X 8 Core CPU at $308 US, og da forhandlerne stadig synes at have første generation Ryzen Threadripper på lager i stol stil, så er det altså muligt at få fingrene i en Tri til en fornuftig pris.

Dermed klargører AMD også kommende 2nd Gen TRII lancering med et drop af priserne på nuværende Threadripper serier.



Blandt de nedsatte første generation Threadripper processorer, finder vi 12 core AMD Ryzen Threadripper 1920X, som sænkes fra officielle $799 US og ned til $449 US, og i samme dur fortsætter de andre familiemedlemmer i Threadripper familien.



AMD Ryzen Threadripper Processors Listing (Amazon):

AMD Ryzen Threadripper 1900X 8 Core CPU at $308 US

AMD Ryzen Threadripper 1920X 12 Core CPU at $449 US

AMD Ryzen Threadripper 1950X 16 Core CPU at $718 US



AMD Ryzen Threadripper Processors Listing (Overclockers.co.uk):

AMD Ryzen Threadripper 1950X (£689.99)

AMD Ryzen Threadripper 1920X (£359.99)

AMD Ryzen Threadripper 1900X (£259.99)



AMD Ryzen Threadripper Processors Listing (Newegg):

AMD Ryzen Threadripper 1950X ($749.99)

AMD Ryzen Threadripper 1920X ($588.87)

AMD Ryzen Threadripper 1900X ($319.99)

Vi håber de danske forhandlere følger med.



