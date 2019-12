AUTHOR :

Computex 2019: Intels 10nm Ice Lake CPUs med 18 procent IPC forbedring over Skylake

Intel har frigivet bunker af oplysninger om sine kommende 10nm Ice Lake processorer, og det står klart, at 10nm Ice Lake vil være en af de største opdateringer til deres processor familie meget længe.

Ice Lake, eller mere specifikt Sunnycove, vil være en markant opgradering set med forbruger øjne, hvis man læbende har fulgt med på Intel 14nm vogntoget, og Intels 10nm Ice Lake serie, bliver producentens første "tick" på 10nm noden. Der var tidligere rygter om virksomhedens 10nm-proces, blev forsinket (eller endog annulleret), men alle disse rygter manes nu til jorden en gang for alle.



Intels Ice Lake processorer vil være de første 10nm kommercielle processorer fra firmaet og forhåbentlig et succesfuld forsøg på 10nm efter Cannonlake. De seneste frigivne detaljer og tekniske oplysninger, som virksomheden har afsløret på Computex 2019, er imponerende, da den nye arkitektur opnår 18% IPC forbedring over Skylake og næsten 40% hvad angår rå ydeevne.

Den største feature ved Ice Lake er selvfølgelig, at den er fremstillet på 10nm, men herudover forklarede Intel, at 10nm Ice Lake vil kunne håndtere AI- og machine learning-related workloads, som kunne vise sig at være et solidt salgsargument for visse kundegrupper.



I henhold til de frigivne slides, opnår Ice Lake processorerne næsten 2,5 gange hurtigere AI wordload sammenlignet med Skylake takket være en nydesignet DL Boost.



Thunderbolt 3 er integreret, og 4K 60 med fuld HDR10 support er inkluderet. HEVC (op til 8K) encoding understøttes også, og WIFI 6 er også tilføjet. Alt i alt ser det ud som en stor efterfølger til Skylake og en der har været undervejs i 4 år.



Ice Lake har et nyt konvergeret design, der øger båndbredden og reducerer samtidig med kernerne skaleres. De integreret Display pipes til Gen 11 grafikken er øget og understøtter nu op til 5K 60 eller 4K 120.



For så vidt angår de rå specifikationer, vil den foreløbige liste af ICL (Ice Lake) CPU'er være 9W, 15W og 28W designs til det mobile markede, og vil byde på clockfrekvenser op til 4,1 GHz boost.

Intels nye Ice Lake familie segmenteres ud i velkendte Core i3-, i5- og i7, og grafikken vil blive clociket til 1,1 GHz. DDR 3200 understøttes nu som standard uden behov for overclocking af hukommelsescontrolleren. L2 cache er op til 8 MB.



Den nye Ice Lake PCH vil blive produceret på 14nm processen og vil rumme den integrerede WIFI 6 controller, der skal give en 3x hastighed sammenlignet mod sidste generation. ICL PCH har en ny FIVR (fuldt integreret spændingsregulator) opsætning, der skal sikre bedre levering af strøm. Den har en standard IO konfiguration med 6x USB 3.1 (eller 10x USB 2) x16 Gen3 PCIe baner og x3 SATA 6 Gbps.



Intel Ice Lake CPU (Sunnycove uAarch) performancetal og benchmarks



L1 cachestørrelsen er blevet forbedret fra 32KB til 48KB, og L2 cachestørrelsen er fordoblet til 512 KB. OP cachen er øget til 2,25k mod 1,5k i Skylake, og deres out-of-order, er også blevet øget til 352 fra 224. Nye instruktioner sigtet efter krypto performance, er blevet tilføjet såvel som optimering af vektor performance, der omfatter DL boost.



Som vi tidligere nævnte, roser Intels selv deres nye AI performance på de de nye kerner, og de skuffer ikke på Intels egne slides. I Resnet 50, en af de standard workloads for AI, scanner Ice Lake CPU med Sunnycove kerner 2,5 gange bedre end en Skylake processor. Og slutteligt har vi Sunnycove IPC performance benchmarks et 18% boost over Skylake.

Se nedenstående slides.



