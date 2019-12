AUTHOR :

2019-05-28

Computex 2019: Intels tredje generation Core X HEDT lanceret til efteråret

Computex bringer i den grad spændende nyheder med sig. Senest i rækken kommer igen fra Intel lejren, som melder om Intels tredje generation Core X HEDT lanceres til efteråret.

Nyheden kom under deres Computex keynote tidligere i dag, hvor Intel afslørede, at de vil lancere deres næste generation Core X High-End-desktopprocessorer i løbet af efteråret 2019. Der var nogle fremhævede funktioner, der blev nævnt under keynoten, og det ser ud som, Intel fortsætter med at forbedre HEDT-segmentet for entusiaster.



Intel deler ikke ret mange detaljer for deres næste Core X processorer, men der var tre vigtige punkter, der blev fremhævet. De nye Intel Core X enheder, bliver den tredje variant af Core X familien, der oprindeligt var (7. Gen. HEDT CPU'er), der blev annonceret for to år siden tilbage på Computex 2017, efterfulgt af en Gen 9.



Gen HEDT CPU'er sidste år på Computex 2018 og nu, og 2019 byder altså på tredje udspil, som faktisk kan ende med at være meget anderledes end de første to lineups vi har set tidligere.



Intels Core X 7000 og Core X 9000 seriens processorer ligner hinanden, da de begge omfattede Skylake-kernearkitekturen og 14nm + procesnoden. Core X 9000 serien kom med højere clockhastigheder og lidt bedre termiske / strømdesign, men generelt var de stort set de samme. Begge familier var kompatible med X299-platformen på LGA 2066-platformen.



Intel har tilbudt deres flagskib, Xeon W-3175X, som et forbruger HEDT produkt, og med en hamper pris på $ 3000 US.



Socket LGA 3647 har imidlertid mange funktioner, der gør det til det næste ideelle valg for HEDT brugere. Punkter som hexa-channel hukommelse og understøttelse til flere PCIe baner, gør det til en ideel løsning mod AMD Ryzen Threadripper lineup, som også får en større opgradering med Zen 2 kerner, som er annonceret af AMD under dette års Computex.



Nu har Intel officielt udtalt, at de nye Core X processorer vil understøtte hurtigere hukommelse, højere clockhastigheder og optimerede boosthastigheder på tværs af et større antal kerner end tidligere.



Intel forbereder også deres nye Xeon W chips, der er rettet mod socket LGA 3647 i stedet for socket LGA 2066 som den foregående variant. Xeon W LGA 2066 og Core-X lineups har været meget ens i forhold til kernespecifikationer, men med den kommende Cascade Lake baserede Xeon W familie af processorer, kan vi muligvis se overgangen af HEDT Intel CPU'er fra LGA 2066 til LGA 3647.



Det maksimale kerneantal for disse chips er 28 kerner. Intel vil gerne placere disse processorer mod det højere high end segment, hvor ikke prisen bliver en afgørende faktor, men samtidig forsøge at gøre dem konkurrencedygtige mod AMDs Ryzen Threadripper Zen 2 baserede dele.



Men grundet et tidligere Intel roadmap fra Dell afslørede, at Cascade Lake-X (næste gen Core X) kan ende med at ligne de nuværende Skylake X baserede Core X-CPU'er. Roadmappet nævner core count forbliver ved 18, og den samme standardspecifikationer bump kan forventes fra Intel.



Vi følger op når nyt forelægger.

