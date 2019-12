AUTHOR :

Der8auer delidder AMD's Ryzen 2000 CPU

Når man omtaler Der8auer, så er det i mange tilfælde omkring overclocking eller delidded processorer. Det gør sig også gældende i denne nyhed. AMD lancerede for kort tid siden deres Ryzen 2000 series, Pinnacle Ridge, og nu er låget taget af på trods af CPU Die og IHS er loddet sammen

AMD lancerede for kort tid siden deres Ryzen 2000 series, Pinnacle Ridge, og nu er låget taget af på trods af CPU Die og IHS er loddet sammen. Som Der8auer selv kommer ind på, så er det ikke besværet værd at kaste sig udi grundet en meget lille temperaturforskel før og efter.



Roman Hartung kastede sig over den nye AMD Ryzen 5 2600 CPU ved hjælp af hans egen Delid-Die-Mate 2, og ved at varme CPU’en op, fik han løsnet for indium på processorens die. Videoen viser ligeledes Zen+ i al dens pragt, og så som det fremgår af videoen, fraråder Roman direkte man starter dette projekt grundet meget lille forskel i temperaturen efterfølgende.



Der8auer fremviser også die på AMD's 12nm Pinnacle Ridge CPU minder meget til den vi kender fra 14nm Sumit Ridge CPU.