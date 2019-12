AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-30 11:49:35

HWBOT tilføjer AMD Ryzen Threadripper 2990X, 2970X og 2950X

De må være på trapperne, AMD Ryzen Threadripper 2990X, 2970X og 2950X, og vi er løbende i dialog med AMD, hvis læber naturligvis er forsejlet.

De må være på trapperne, AMD Ryzen Threadripper 2990X, 2970X og 2950X, og vi er løbende i dialog med AMD, hvis læber naturligvis er forsejlet.



Dog har HWBOT sendte de nye Threadripper 2990X, 2970X og 2950X ind i deres database, og her finder vi blandt andet en AMD Ryzen Threadripper 2950: 16-cores ved en 125W TDP, som ikke helt stemmer overens med tidligere rygter om samme. Den nye 16-core er sat 300 MHz langsommere end nuværende generation TR med 16 cores.

Her kunne vi godt have brugt oversigten over XFR frekvenserne til sammenligning.

Toppen af poppen, Threadripper 2990X formodes at blive en 250W TDP processor. Altså en krævende CPU, som vi skal være obs på, når der skal vælges køling. Dog vil mange nok vælge andet end luftkøling til Threadripper 2990X.



Ifølge HWBOT, bliver Threadripper 2970X eneste CPU, der frigives med samme TDP som nuværende TR serie – 180 watt.



AMD Ryzen Threadripper 2000 series forventes lanceret i næste måned, og vi har tidligere set rygter omkring 32-core/64-threads produkterne, som prissættes omkring 1500 EUR.



Læs hele historien HER