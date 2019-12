AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-07-18 11:26:28

Intels Z390 tager over hvor Z370 slipper

Et kig på Intels egen roadmap, afslører deres Z370 chipset snart går på pension. Dermed skal Intel også være klar med en arvtager, og denne gang bliver det Z390, som inkluderes med en række nye features som USB 3.1 support option for Wireless-AC support m.v.

Vi bliver ikke vidne til groundbreaking nye teknologier med lancering af Z390, og vi har i flere tilfælde set AiB omtale Z390 som et rebrand af nuværende Z370.



”Same applies to X299 platform. The roadmap for upcoming HEDT series lacks Cascade Lake X for LGA3467 socket, which have already been demonstrated at Computex this year. Basin Falls Refresh would, therefore, be a Skylake-X Refresh, which might have been abandoned at this point. Or maybe, we get both?”



Intel Z390, er dog stadig en entusiast chipset, som er designet til kommende 8-core processorer, som vi mere kender under navnet 9th Gen Core Coffee Lake-S series.



Videocardz, har frigivet en omgang slides, og går en smule mere i dybden. Læs resten af nyheden HER

@Image credit: Videocardz.com