Ny monster Intel CPU afsløret

Intel lancerer ifølge rygter snart en ny monster CPU, kaldet Core i9-14900KS. Den rummer 8 P-kerner, 16 E-kerner og imponerende hastigheder på op til 6,2GHz.

16 feb. 2024 kl. 08:10 Af Maria DEL:

Det kommende produkt siges at komme med otte P-kerner og 16 E-kerner, hvilket samlet giver 32 tråde og 68MB cache. Det mest imponerende er dog dens potentielle klokkehastigheder. Denne CPU, der i øjeblikket forventes at hedde Core i9-14900KS, siges at kunne nå op på 6.2GHz for single core og dual core ydeevne, med hastigheder der når op til 5.9GHz for 3-8 kerner.

Dette betyder, at P-kerner vil køre 200MHz til 300MHz hurtigere end tidligere, og E-kerner forventes at nå hastigheder op til 4.5GHz, som er 100MHz hurtigere end tidligere. Rapporter antyder dog, at denne CPU kunne trække over 400W strøm, hvilket har rejst bekymringer omkring termisk håndtering og energieffektivitet. Brugere vil derfor have brug for robuste kølesystemer og pålidelige strømforsyninger for at kunne håndtere denne potentiale CPU.

Alt dette er dog kun spekulationer på nuværende tidspunkt, og vi vil være nødt til at vente på officiel bekræftelse fra Intel. Det er vigtigt at huske på, at disse er rygter baseret på lækager og analyser fra tech-industrien, og at vi derfor ikke kan være sikre på noget før Intel selv udtaler sig.

Der er dog blevet spottet en benchmark resultater i OCCT benchmarking softwaren. Her var i9-14900KS opført som en Production Unit. Det betyder at Intel tilsyneladende er rykket forbi engineering og validation sample fasen. Det betyder at der også er en chance for at test samples allerede er i omløb.





Læs også:

OnePlus 12

RTX 4090