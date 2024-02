USA overvejer Intel-støtte på $10 milliarder

Biden-administrationen overvejer at give mere end $10 milliarder i subsidier til Intel. Dette inkluderer både lån og direkte tilskud, ifølge Bloomberg News.

26 feb. 2024 kl. 07:46

Ifølge en rapport fra Bloomberg News er Biden-administrationen i samtaler om at tildele mere end $10 milliarder i tilskud til Intel. Nyhedsmediet citerede anonyme kilder, der er bekendte med situationen. Forhandlingerne er i gang, og det forventes, at Intel's støttepakke vil omfatte både lån og direkte tilskud. Det amerikanske handelsministerium, som har ansvaret for udbetalingen af CHIPS Act-midler, og Intel har begge afvist at kommentere på sagen.

Ministeriet har allerede annonceret to mindre Chips Act-tilskud, og USA's handelsminister Gina Raimondo sagde tidligere denne måned, at hendes afdeling planlagde at uddele mere finansiering indenfor to måneder fra regeringens $39 milliarder program til at styrke halvlederproduktion. Formålet med semiconductor-fonden er at støtte chipproduktion og relaterede supply chain-investeringer, og priserne vil hjælpe med at bygge fabrikker og øge produktionen.

Intel planlægger at bruge to cifrede milliardbeløb ($) på at finansiere chipfabrikker på langvarige steder i Arizona og New Mexico, sammen med et nyt sted i Ohio, som Silicon Valley firmaet siger, kunne blive verdens største chip plant.

Men Wall Street Journal rapporterede tidligere denne måned, at Intel planlagde at forsinke færdiggørelsen af Ohio lokationen indtil 2026 på grund af en nedgang i chipmarkedet og en langsom udrulning af føderale støttedollars. Det forbliver uklart, om en bølge af tilskud i år ville fremskynde disse planer igen, eller planerne for Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW), som også har ansøgt om amerikansk finansiering, og hvis chipfabrik, der er under konstruktion i Arizona, er blevet forsinket.

