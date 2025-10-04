Manglende rengøring kan gøre os syge

Vores rengøringsvaner er på tilbagegang, og det kan ifølge ny forskning fra Aalborg Universitet føre til både dårligere indeklima og en forhøjet risiko for depression.

4 oct. 2025 kl. 12:39 Af Kenneth Johansen DEL:

I lang tid har der i debatten om sundhed og velvære været fokus på ting som søvn og motion, med et væld af apps og gadgets til at hjælpe med at tracke vores træning og søvn.

Den nye forskning peger dog på, at vi også bør rette blikket imod de nære rammer i vores hjem. Det er nemlig et område, hvor vi er blevet dårligere på trods af den store fokus på sundhed og velvære.

Over de sidste 20 år er andelen af personer, der vasker gulv hver uge, faldet fra to ud af tre til kun hver anden. Samtidigt er vi også blevet dårligere til at lufte ud, på trods af den store fokus på det under pandemien, og bruger heller ikke emhætten så meget som vi burde.

Resultaterne fremgår af rapporten “Sundhed og indeklima” fra Aalborg Universitet. Rapporten peger også på at vores manglende rengøring og dårligere indeklima kan føre til flere luftvejssygdomme og tilmed øge risikoen for depression.

Heldigvis er der muligheder for at rette op på udviklingen, uden at vi behøver at bruge en masse tid på det. Robotstøvsugere har udviklet sig meget over de seneste år, og nu er gulvvask også ved at være en normal feature.





LÆS OGSÅ:

TEST - Roborock Saros 10

Vi har her på Tweak efterhånden set på mange robotstøvsugere og har ved selvsyn set på hvordan de kan lette rengøringen i hverdagen.





Baseret på den nye forskning har Roborock lavet en række lette råd som kan være med til at vende den dårlige udvikling med vores manglende rengøring og dårlige indeklima.

“Gulvvask bliver ofte nedprioriteret, fordi det kræver støvsugning først og føles som hårdt manuelt arbejde. Men det er en af de vigtigste rutiner, hvis man vil skabe et sundere indeklima. Danskerne har for længst overladt de trivielle opgaver som opvask og tøjvask til teknologien. Derfor giver det mening, at flere overlader rengøringen til smarthome-løsninger som robotstøvsugere,” siger Monique Dugarte Ramos, nordisk brandchef for Roborock.

Selvom rapporten peger på, at danskerne er blevet dårligere til at passe på deres indeklima, kan man med få tiltag gøre meget for at forbedre det. Det understreger Monique Dugarte Ramos, som ikke er overrasket over, at det særligt er gulvvasken, danskerne er faldet af på.

LÆS OGSÅ:

TEST - Roborock F25 RT





5 gode råd til et bedre indeklima





Luft ud tre gange dagligt - Åbn vinduerne i korte intervaller, så luften bliver skiftet ordentligt ud.



Brug emhætten konsekvent - Tænd emhætten hver gang du laver mad, og lad den køre lidt efter for at fjerne fugt og partikler.



Hold gulvene rene - På gulvene samler der sig støv, bakterier og allergener, som ikke fjernes ved støvsugning alene. Derfor er gulvvask en vigtig rutine, og her kan robotstøvsugere med integreret gulvvask hjælpe, fordi de både kan støvsuge og vaske i én arbejdsgang.



Skab faste rutiner - Sæt faste tidspunkter af til rengøringen, så de gode vaner ikke glipper i en travl hverdag. Det kan fx være ved at programmere et rengøringsprogram på sin robotstøvsuger, der kører, mens man er på arbejde.



Automatisér de kedelige opgaver - Mange af hverdagens pligter kan i dag klares automatisk, så du slipper for at tænke på dem. Roborocks modeller kan for eksempel selv tømme støvbeholderen eller fylde vand på, så rengøringen bliver endnu nemmere at fastholde over tid.





Om rapporten

Rapporten er udarbejdet af Aalborg Universitets institut BUILD og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet og kortlægger sammenhænge mellem boligmiljø og sundhedstilstand.