AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-01 10:08:19

OnePlus 6T får allerede den første softwareopdatering

Vi knokler på vores test af OnePlus 6T, og alt imens ankommer der en meget tidlig software opdatering til det nye OnePlus flagskib.

Der er tale om smartphonens første softwareopdatering til OxygenOS 9.0.4. og i kølvandet kommer allerede en række rettelser og bugfixes.



Blandt andet finder vi rettelser til kameraet, og tilføjelse af et nyt Nighscape mode. Nedenstående liste er indholdet i softwareopdateringen til OnePlus 6T.



OnePlus 6T software update:



System

• Improved Screen Unlock

• Brand new navigation gestures

• Optimized standby power consumption

• Updated Android security patch to 11.2018

• General bug fixes and improvements

Camera

• Improvement for Nightscape

• Added Studio Lighting to enhance face contour

Er du blandt de heldige, som har fået fingrene i OnePlus 6T er opdateringen tilgængelig via telefonens eget System-update.



Kilde & Billeder

Phone Arena