AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-10 10:46:11

Samsung Galaxy S9 officielt bekræftet til MWC i februar

Mange havde nok set CES 2018, som et godt afsæt for Samsungs kommende smartphone flagskibe, Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus. Det viste sig ikke at være tilfælde. I stedet er det officielt bekræftet, at Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus kommer på scenen under Mobile World Congress

Mange havde nok set CES 2018, som et godt afsæt for Samsungs kommende smartphone flagskibe, Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus. Det viste sig ikke at være tilfælde. I stedet er det officielt bekræftet, at Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus kommer på scenen under Mobile World Congress i næste måned. Dermed ændrer Samsung en smule i vanlig stil, da de ofte søsætter deres high-end smartphones via deres egne iscenesatte events og altid efter afholdelse af MWC.



Denne gang har producenten dog officielt udmeldt ankomst af Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus på MWC 2018 via et interview mellem ZDNet og Samsung.

Jungletrommerne buldrer dog stadig omkring specifikationerne på Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus. Det forventes begge telefoner minder meget om S8 og S8 Plus mht. design, men på processorfronten lader alle til at være enige om to varianter. Visse lande skulle få mulighed for Samsung Exynos 9810 og andre det nye Qualcomm flagskib, Snapdragon 845.

Læs flere Nyheder om Smartphones

Hertil skulle det efter signende blive tale om 6GB RAM, option for 64GB lager, som kan tilvælges helt op til en 512GB. Grunden til mange gætter på en 512GB model bliver muligt, skyldes Samsungs nylige omtale om 512GB lager til smartphones. Her ville Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus være oplagt integration.



Det er også usikkert hvorvidt Galaxy S9 kun udstyret med en enkelt 12 megapixel kamera, og om S9 Plus fået et dual setup monteret.



Ens for både Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus er Android Oreo sammen med Samsungs opgraderede version af ansigtsgenkendelsessoftwaren sammen med en iris scanner.



Der er tidligere omtalt Samsung placerer en fingeraftrykslæser på bagsiden, men vi er også her på rygteplan.



Vi ser frem til den officielle lancering af Galaxy S9 og Galaxy S9 på MWC.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.