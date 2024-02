Google lancerer Gemini AI-tjenesten

Google har officielt ændret navnet på deres AI-chatbot Bard til Gemini og er begyndt at udrulle tjenesten i flere lande og på flere sprog.

16 feb. 2024 kl. 07:05 Af Maria DEL:

Sidste uge ændrede Google officielt navnet på deres AI-chatbot Bard til Gemini. Gemini er tilgængelig på 40 sprog på internettet. Denne udvikling markerer en betydelig udvidelse af Google's AI-tjenester og viser virksomhedens engagement i at gøre disse tjenester tilgængelige for en bredere befolkning.

Google har begyndt at udrulle sin AI-tjeneste Gemini AI (tidligere Bard) i engelsk til flere lande på iOS og Android. Dette er et stort skridt fremad for Google, da det er første gang, at virksomheden har gjort en af sine AI-tjenester tilgængelig på så mange forskellige platforme og geografiske placeringer. Gemini produktleder Jack Krawczyk annoncerede udviklingen på X onsdag. Han sagde, at mobiladgang til den engelske version af Gemini AI er begyndt at blive udrullet i flere lande, enten via en dedikeret app til Android-brugere eller en toggle i Google-appen på iOS.





Han nævnte også, at udrulningen vil fortsætte i løbet af de næste par dage. Dette er en vigtig del af Googles planer om at gøre Gemini AI tilgængelig for så mange brugere som muligt. Japansk og koreansk support er næste på programmet, med flere sprog og lande der skal følge efter. Dette viser Googles engagement i at gøre Gemini AI tilgængelig for et globalt publikum. Sidste uge ændrede Google officielt navnet på sin AI-chatbot Bard til Gemini. Den er tilgængelig på 40 sprog på internettet. Dette markerer en betydelig udvidelse af Googles AI-tjenester og viser virksomhedens engagement i at gøre disse tjenester tilgængelige for en bredere befolkning.





