IBM køber HashiCorp for $6.4bn

IBM annoncerer planer om at opkøbe HashiCorp for $6.4 milliarder. Dette skridt sigter mod at styrke IBMs cloud-baserede software og udnytte efterspørgslen fra AI-applikationer.

25 apr. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

IBM har meddelt sin hensigt om at købe HashiCorp i en aftale, der er værdisat til $6,4 milliarder. Dette skridt sigter mod at styrke IBMs cloud-baserede softwaretilbud og udnytte efterspørgslen, som er drevet af den hurtige ekspansion af kunstig intelligens (AI) applikationer. IBM mener, at erhvervelsen af HashiCorp repræsenterer et strategisk skridt mod at forbedre sine softwarekapaciteter og udnytte momentum i cloud-baserede løsninger.

HashiCorp har mere end 4.400 kunder, herunder Bloomberg, Comcast, Deutsche Bank, GitHub, J.P. Morgan Chase, Starbucks og Vodafone. HashiCorp forventer en omsætning på $643 - $647 millioner for regnskabsåret 2025.

"Vi satser på initiativer, der skal forenkle vores markedsføring, forbedre vores produktmonetisering og fokusere vores forretning på HashiCorp Cloud Platform i regnskabsåret 2025. Disse tiltag vil hjælpe os med at genaccelerere vores omsætningsvækst i det nye regnskabsår", sagde Dave McJannet, CEO for HashiCorp, i sin indtjeningsrapport i marts.

HashiCorps produkter har bred adoption i udviklercommunityet og bruges af 85 procent af Fortune 500. HashiCorps community-produkter inden for infrastruktur og sikkerhed blev downloadet mere end 500 millioner gange i HashiCorps regnskabsår 2024. IBM vil betale $35 per aktie for HashiCorp, hvilket er en betydelig 42,6 procent præmie i forhold til mandagens lukkekurs ifølge en rapport fra Reuters.

IBM's finansdirektør Jim Kavanaugh sagde, at det usikre makroøkonomiske miljø har fået kunderne til at stramme op på deres diskretionære forbrug, en tendens der også er blevet afspejlet i konsulentsektoren. Konkurrenter som Accenture har også stået over for udfordringer, som det fremgår af deres nedjusterede omsætningsprognose for regnskabsåret 2024 på grund af reduceret kundesforbrug på konsulenttjenester.

Dog oplevede IBMs softwareforretning en vækst på 5,5 procent i første kvartal, hvilket understreger virksomhedens engagement i cloud-forretningen, især inden for AI. Det forventes, at erhvervelsen af HashiCorp vil bidrage positivt til IBMs justerede kerneindtjening inden for det første fulde år efter afslutning, som forventes at være ved udgangen af 2024.

Med hovedsæde i Californien, specialiserer HashiCorp sig i at hjælpe kunder med at etablere og administrere deres cloud-infrastrukturer, hvilket gør det til et strategisk tilføjelse til IBMs portefølje. Stephen Elliot, en vicepræsident hos markedsforskningsselskabet International Data Corp., roste aftalen og bemærkede, at IBM opkøber en leder inden for feltet, som komplementerer deres eksisterende tilbud.