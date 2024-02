Windows 11 opdaterer med QR WiFi-forbindelse

Microsoft opdaterer Windows 11 med en funktion til at forbinde til WiFi-netværk via QR-kode scanning. Forbedringen sigter mod at forenkle netværksforbindelser, især for mobile enheder.

22 feb. 2024 kl. 10:35 Af Maria DEL:

Microsoft er på vej med en spændende ny funktion til Windows 11, der vil gøre det muligt for brugerne at forbinde til WiFi-netværk ved hjælp af QR-kode scanning. Denne forbedring er designet til at gøre det nemmere at oprette forbindelse til netværk, især for mobile enheder som notebooks og tablets.

Dette vil eliminere behovet for manuelt at indtaste adgangskoder, hvilket ofte kan være en tidskrævende og fejlbehæftet proces. Denne nye funktion vil blive integreret i Windows 11's kamera-app, hvor brugerne kan aktivere den ved at vælge "Scan Barcode"-tilstand. Det er en intuitiv og brugervenlig løsning, der vil gøre det nemmere at forbinde til WiFi, uanset hvor du er.

Denne QR-kode scanningsevne er i øjeblikket tilgængelig i preview-versionerne af Windows 11. Det forventes, at den officielt vil blive lanceret i 24H2-opdateringen, der er planlagt til udgivelse til efteråret. Selvom denne tilføjelse lover større bekvemmelighed, især for brugere af mobile enheder, er det værd at nævne, at preview-versioner kan indeholde bugs.

24H2-opdateringen vil også introducere nye systemkrav, såsom behovet for POPCNT instruktionsættet. Dette kan potentielt påvirke dem med ældre hardware. Dette krav afspejler Microsofts kontinuerlige bestræbelser på at opdatere og muligvis udfase ældre teknologier i sit operativsystem.





LÆS OGSÅ:

Hvad gør du når din PC ikke understøtter Windows 11?

Microsofts store OS-opdatering 2024