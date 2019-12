AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-17 18:12:26

TV2 og BLAST Pro Series i banebrydende esports-samarbejde:

Når BLAST Pro Series i november vender tilbage til Royal Arena, skal de danske verdensstjerner fra Astralis forsøge at revanchere nederlaget fra 2017-finalen, hvor 12.000 tilskuere en helt igennem elektrisk stemning i den totalt udsolgte arena.

Pressemeddelse**

BLAST Pro Series og Astralis tilbage i Royal Arena - og på danske TV-skærme!

Det kan samtidig offentliggøres at RFRSH Entertainment og TV2 har indgået en banebrydende aftale, der sikrer kanalen adgang til at vise BLAST Pro Series, København, men også de 3 andre internationale events i 2018- sæsonen, herunder BLAST Pro Series, Istanbul i juni.

Nikolaj Nyholm, CEO og Founder af RFRSH Entertainment, fortæller:

- Målet med BLAST Pro Series er at skabe verdens vigtigste og mest interessante esports-turnering både hvad angår live-oplevelsen, seer-oplevelsen og alt det, vi skaber omkring turneringen. Digital underholdning er i globalt opbrud, og live esport er et af de områder, der er i kraftigst vækst.

- Danmark har en unik mulighed for at indtage en førerposition på området, og det er præcis det, vi arbejder på med BLAST Pro Series og investeringerne omkring turneringen. Derfor er det også virkelig positivt nyt, at vi nu kan offentliggøre samarbejdet med TV2 om visning af alle vores internationale events i 2018 på TV 2 ZULU og TV2 Play, som på mange måder omfavner både den traditionelle og den digitale seer-oplevelse, fortæller Nyholm.

Kanalchef Sune Roland, TV 2 Zulu fortæller:

- Counter-Strike i verdensklasse er et skarpt produkt, der rammer præcist i ZULUs målgruppe. Det viste den enorme interesse i januar, hvor ZULU endda dækkede Counter-Strike i konkurrence med finaleweekenden under EM i herrehåndbold. Vi er stolte over, at vi fra juni kan vise de kommende fire BLAST Pro Series-turneringer, siger kanalchef Sune Roland, TV 2 ZULU.

Esport-dækningen på TV 2 ZULU leveres af TV 2 SPORT, og herfra lægger redaktionschef Allan Hvid vægt på en dækning præget af høj faglighed:

- Counter-Strike er så etableret, at det ikke længere handler om at lære seere og brugere om spillet. Vi kommer til at levere en helstøbt dækning, som både vil være seriøs og underholdende og baseret på en stærk faglighed hos værter og reportere, siger Allan Hvid, der bl.a. ser frem til en stor weekend, når BLAST Pro Series i november er tilbage i København.

Astralis i revanche-jagt i Royal Arena 3. november!

BLAST Pro Series, København, 2. og 3. november er en del af aftalen, og her venter der publikum en helt speciel oplevelse: Det første hold, der er annonceret er ingen ringere end de danske verdensstjerner fra Astralis, der jagter revanche for nederlaget i den intense finale i 2017.

Modsat den første turnering medbringer holdet denne gang en af de absolutte verdensstjerner: Nicolai “dev1ce” Reedtz:

- Jeg missede desværre den første BLAST i Royal Arena med sygdom, og det var virkelig en af de værste oplevelser i mit liv! Gutterne taler stadig om, hvor vildt det var at spille foran et dansk publikum i Royal Arena og nu ser jeg bare frem til, at få lov til at gøre det samme!

En af turneringes store oplevelser og profiler var Peter “Dupreeh” Rasmussen, som slet ikke kan få armene ned over, at skulle spille i Danmark igen:

- Det var helt vildt at opleve, hvordan det danske publikum var ved at blæse taget af Royal Arena. Jeg glæder mig helt sindssygt til, at spille foran 12.000 tilskuere igen, og vi vil gøre alt for at få lov til at hæve guld-trofæet foran alle vores danske fans. Der er længe til november, men jeg er glad for, at vi allerede nu ved, vi skal spille der igen, og vise verden, hvad vi kan i Danmark, og hvor sindssygt stor opbakning vi har i Danmark. Esport vokser helt vildt alle steder, men alle der har deltaget kan skrive under på, at en af de absolut fedeste turneringer at deltage i er danske BLAST. Det er en af de events, man aller helst vil spille - og vinde!

I forbindelse med premieren i 2017 slog DR3 flere seer-rekorder og turneringen blev vist live på tv i mere end 70 lande. Næsten 5 millioner fulgte med online, hvoraf 2.5 millioner tunede ind via streamingtjenesten Twitch.

Esport i verdensklasse

BLAST Pro Series er esport i verdensklasse i et nyt, eksplosivt format for både den nysgerrige og den hard core fan af esport.

6 af verdens bedste Counter-Strike hold kæmper samtidig på den ikoniske A-formede scene foran Danmarks største digitale skærm set-up i en arena, der er designet for at skabe den ultimative publikumsoplevelse.

Eventen i Royal Arena afvikles 3. november fra kl. 12-22. Detaljer om programmet offentliggøres i forbindelse med billetsalgets åbning.

Billetsalget åbner 30. april kl. 10

Premieren på BLAST Pro Series i Royal Arena sidste år blev overværet af en fuldstændigt udsolgt Royal Arena. Det forventes at der kommer tryk på billetsalget igen i år, hvor salget foregår via ticketmaster.dk/BLAST.

De aller-ivrigste kan dog allerede sikre sig billet d. 27. april, hvor forsalget åbner for alle, der har skrevet sig på ventelisten via BLAST News på blastproseries.com.