AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-05 14:22

Astralis Group med brasiliansk blod

Astralis Group, som i sidste uge annoncerede planer om børsnotering består af tre hold: Astralis i Counter-Strike, Origen i League of Legends og FIFA-holdet Future FC. Sidstnævnte præsenterer i dag holdets tredje spiller: Brasilianske Stephanie “Teca” Luana da Silva Santos.





22-årige “Teca” er den kun anden kvindelige fuldtids-professionelle FIFA-spiller i verden og sportsdirektør Kasper Hvidt er ikke karrig med beskrivelsen og ambitionerne:

- Når vi scouter spillere til vores hold arbejder ud fra fuldstændigt samme performance-model uanset om det er til Astralis, Origen eller Future FC. Det handler hverken om køn, hudfarve eller andet - men om en ærgerrighed, evner i spillet og villigheden til at leve som professionel, fortæller sportsdirektøren.

- Da vi var i Sao Paulo med Astralis oplevede vi en talent-scene, der kan sammenlignes lidt med deres fodboldkultur. Forholdene var ikke optimale, men lysten og viljen til at blive dygtig og til at ofre det, der skal til giver nogle forudsætninger, vi kan arbejde videre med. Vi har endnu ikke set en kvinde kvalificere sig til de store turneringer i FIFA, men Stephanies lyst til at indgå i en professionel organisation til at udvikle sig som spiller i vores rammer gør, at jeg tror på, vi sammen kan udvikle hende til at konkurrere på øverste niveau, lyder det fra Hvidt, der slår fast:



- Det er jo det fantastiske ved esport; alle har principielt de samme forudsætninger og hos os kigger vi på talentet, lysten og evnen til at indgå i den struktur vi arbejder med for at opnå de bedste resultater på kort og lang sigt. Teca har alle forudsætninger for at nå langt og jeg glæder mig til at arbejde med hende sammen med Fatih og Roee, som er vores to andre spillere på FIFA-holdet.

Stephanie “Teca” Luana da Silva Santos, som til daglig bor og altså kommer til at arbejde i Sao Paulo fortæller:

- Jeg har selvfølgelig hørt om Astralis Group og holdene, så da jeg blev kontaktet af Kasper Hvidt blev jeg næsten helt rundt på gulvet. Det er kæmpestort at blive en del af organisationen og jeg glæder mig vildt til at arbejde professionelt med træning og forberedelse, fortæller Teca.

- Da jeg første gang besøgte kontoret i København for tre uger siden blev jeg både overrasket men også meget glad for at se, hvor stort og professionelt set-uppet er. Jeg er ikke vant til at arbejde med fysisk træning, sportspsykolog, diætist og analytikere på den måde, men jeg kan allerede mærke den vinderkultur, der er i hele organisationen. Samtidig er jeg imponeret over den strategiske måde, de arbejder med at bygge brands og mediekanaler - det har jeg ikke oplevet før, men jeg vil give alt for at nå de mål, vi sammen sætter op. På og udenfor serveren, lyder det.

Teca er allerede i gang med at spille online kvalifikationskampe. Hun vil arbejde med udgangspunkt i Sao Paulo, men præcis som israelske Roee Feldman, er hun en del af performance-programmet og i dialog med sportsdirektøren og teamet omkring holdene digitalt.





Om Astralis Group:

Astralis Group et medie- og eportsselskab, der ejer og driver holdene Astralis (CS:GO), Origen (League of Legends) og Future FC, samt de tilhørende mediekanaler omkring holdene. Astralis Group er et dansk medieselskab, førende indenfor udvikling af performance, brandbuilding og kommercielt set-up i international esport.

