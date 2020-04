AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-11-01 09:26

Astralis Group planlægger børsnotering

Esport er en af verdens hurtigst voksende industrier. Med estimeret 443 millioner aktive fans og seere verden over i 2019, en markant stigende sponsor- og medieinteresse, og med massive investeringer til følge, er esport i dag en global milliardindustri med en årlig vækst på over 20%.





Astralis Group, der i Danmark mest er kendt for at stå bag Counter-Strike holdet Astralis, har indtaget en international førerposition indenfor udvikling og kommercialisering af esportbrands og -hold. Ud over Astralis, ejer og driver selskabet i dag League of Legends brandet Origen og Future FC i den digitale version af fodbold; FIFA.

Torsdag annoncerede selskabet intentionen om, at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, hvor man inden længe vil offentliggøre prospekt og tegningsdetaljer.

CEO og founder Nikolaj Nyholm fortæller:

- Allerede i dag er antallet af seere og fans i esportens verden trecifret målt i millioner og alt peger på, at esport vil blive en endnu mere markant del af fremtidens masseunderholdning. I Astralis Group har vi i dag etableret os som førende indenfor udvikling af team brands, forretning og performance, og vores ambition er, at skabe nogle af de mest interessante digitale brands i verden, fortæller Nyholm og fortsætter:

- Alle vores hold opererer i et globalt marked og ligger i feltet mellem traditionel sport og digitale medier med uanede muligheder for at engagere og interagere med et publikum uden geografiske grænser. Kombinationen af en stærkt engageret, loyal fanbase og en voksende mainstream interesse giver muligheder for et selskab som vores, som arbejder med både det rene konkurrenceaspekt og digital masseunderholdning på eksisterende og fremtidige kanaler, lyder det.

Fastholdelse og videreudvikling

Om årsagen til den ønskede notering fortæller Nikolaj Nyholm:

- Esport er allerede en milliardindustri målt i US dollars og især i USA og Asien investeres der markant i branchen. Vi har i Astralis Group skabt et stærkt fundament og en førerposition på mange områder og vi ønsker med noteringen at konsolidere os. Vi vil investere i både faciliteter, performance-værktøjer, organisation, mediekanaler og kommercielle platforme, så vi kan bibeholde og udvikle vores position.

- Vi vil investere i at gøre esporten og vores egne brands endnu mere interessante for fansene og lettere tilgængelige for et langt bredere publikum. Vi vil fortsætte arbejdet med at bygge de mest vindende hold i verden, samt udvikle vores kommercielle platforme. Vi ser et stort potentiale i at videreudvikle vores produkter og at skalere forretningen globalt. Med den professionalisering der foregår i branchen, er det samtidig en fordel at sikre sig et solidt kapitalberedskab, konstaterer Nikolaj Nyholm.

Noteringen vil efter planen finde sted i år. Prospekt og yderligere information om notering samt tegningsdetaljer offentliggøres på et senere tidspunkt.

