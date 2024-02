Cyberpunk 2077 med "Unrecord" mod ser vildt ud

Det er imponerende, hvor meget man kan skubbe til det visuelle udtryk i et spil med mods. Det beviser de på YouTube kanalen NextGen, hvor deres seneste video med et "Unrecord" mod ser imponerende realistisk ud!

YouTube-kanalen 'NextGen Dreams' har delt en video, der viser Cyberpunk 2077 med et Reshade Mod, der er kraftigt inspireret af det kommende spil, Unrecord, der er drevet af Unreal Engine 5. Og som du vil se, kan Cyberpunk 2077 se ud som et next-gen spil. Faktisk kunne dette være det mest fotorealistiske gameplay-optagelse, vi har set til dato.

For at få CP2077 til at se så godt ud, brugte NextGen Dreams deres egen Unrecord Bodycam Reshade Mod, sammen med Nova LUT og Cyberpunk 2077 HD Reworked Project. De har også brugt Immersive First Person og Unlocked FOV Mods. Derudover har de fjernet alle HUD-elementer for at give et mere realistisk udseende.





Det endelige resultat er virkelig vildt og ligner på mange måder slet ikke Cyberpunk 2077 mere. Dette er hvad man kunne forvente at se i et next-gen konsolspil til PS6 eller Xbox Next. Alligevel er vi her på PC og nyder denne slags grafik i dag. Faktisk er det reelt set nok tvivlsomt om kommende konsoller vil kunne handle op med det visuelle udtryk her. Cyberpunk 2077 er allerede et krævende spil og med mods oven i hatten vil det uden tvivl få selv kommende konsoler til at trække vjret tungt.

NextGen Dreams brugte et NVIDIA GeForce RTX 4090 til at køre spillet. Det var med Path Tracing og med DLSS 3.5 Frame Generation. Så for at få CP2077 til at se så godt ud, skal du bruge et high end PC system.

Hvad angår Unrecord Bodycam Reshade Mod, så er den endnu ikke tilgængelig til download. På den anden side kan alle de andre mods, downloades fra NexusMods.

NextGen har tidligere vist videoer der viser imponerende resultater med et moddet Cyberpunk 2077 som denne fotorealistiske tur på motorcykel.

