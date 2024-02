Diablo IV lander på Xbox Game Pass d. 28. marts

Xbox holdet og Blizzard løftede i aftes sløret for at vi kan se frem til Diablo IV nu også kommer på Xbox Game Pass. Det sker allerede i næste måned.

Diablo IV lander allerede på Xbox Game Pass den 28. marts og bliver dermed det første Activision Blizzard spil som blive ren del af tjenesten. Det betyder at man nu kan springe "gratis" med på at redde Santuary fra Lilith og hendes horder af dæmoner, forudsat naturligvis, at man betaler for Xbox Game Pass.

Nyheden kom i går i den Officielle Xbox Podcast, hvor Phil Spencer, Sarah Bond og Matt Booty også talte om fremtiden for spil og tjenester under Microsofts Xbox paraply. Efter nye opkøb dækker den samling spilstudioer som Activision, Bethesda, Blizzard, King og naturligvis det allerede interne Xbox Game Studios.





Der er omkring 34 millioner der har abonnement på Xbox Game Pass så det er ikke en ubetydelig gruppe gamere der nu snart også får del i den populære Diablo serie via tjenesten.





