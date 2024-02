Flere Xbox spil til andre platforme

Microsoft bekræfter, at fire Xbox eksklusive titler vil blive tilgængelige på andre platforme. Specifikke titler eller datoer er endnu ikke annonceret. Rygter antyder Halo og Sea of Thieves er blandt dem.

19 feb. 2024 kl. 13:41 Af Maria DEL:

Microsoft Gaming CEO Phil Spencer har bekræftet, at fire Xbox-eksklusive titler vil finde vej til andre platforme, med sidstnævnte sandsynligvis henviser til Sony PlayStation 5 og Nintendo Switch. Han nævnte dog ikke de specifikke titler eller dato endnu, men antyder, at de spil, der er tale om, har været på Xbox og PC i mindst et år. "Et par af spillene er fællesskabsdrevne spil, nye spil, slags første iterationer af en franchise, der har nået deres fulde potentiale, lad os sige, på Xbox og PC - der er altid vækst, franchises, som vi selvfølgelig ønsker at fortsætte med at investere i," sagde Spencer under den seneste udgave af den officielle Xbox Podcast.





"To af de andre spil er mindre spil, der aldrig rigtig var beregnet til at blive bygget som slags platform eksklusive og alt det postyr, der går rundt om det, men spil, som vores teams virkelig ønskede at gå bygge, og vi elsker at støtte kreative bestræbelser på tværs af vores studios uanset størrelse." Rygter antyder, at Halo, Gears of War, Hi-Fi Rush og Sea of Thieves ville være blandt dem, der bliver overført til PlayStation 5 eller endda Nintendo Switch. Tidligere blev det også spekuleret i, at Starfield og det kommende Indiana Jones-spil ville tage springet, men Microsoft bekræfter, at disse to titler ville forblive som Xbox og PC-eksklusive.

På den note tilføjer Spencer, at Xbox ikke kommer til at forpligte sig til at porte andre titler til flere platforme ud over disse fire spil endnu, og påpegede, at ikke hver eksklusiv vil følge trop. Han antydede dog, at hans team vil tage noter baseret på virkningen af de første fire spil først og vil beslutte sig for fremtidige potentielle overførsler derfra. I sit seneste Xbox Wire blogindlæg skrev Microsoft, at at bringe disse spil til flere spillere ikke kun ville udvide rækkevidden og påvirkningen af disse titler, men også tillade det at investere i enten fremtidige versioner af disse spil eller andre steder i sin førstepartsportefølje.

Virksomheden tilføjer, at trods skiftet er der ingen grundlæggende ændring i dens tilgang til eksklusivitet. I mellemtiden bemærkede Microsoft Studios-præsident Matt Booty på podcasten, at Microsoft vil fortsætte med at frigive sine førstepartsspillene på Game Pass på deres udgivelsesdato. Han forsikrede også, at abonnementet ville forblive som en eksklusiv til mærkets Xbox-konsol og PC som nu.





