Fortnite-spillere frustreret over spillets bots

Fortnite-fans udtrykker skuffelse over brugen af AI-bots og spillets ineffektive matchmaking-system. Vil ændringer blive lavet på grund af tilbagemeldingerne?

19 feb. 2024 kl. 09:44 Af Maria DEL:

Brugen af bots har igen udløst en debat i Fortnite-fællesskabet, med flere der udtrykker deres skuffelse over, at spillet stadig bruger dem på trods af den enorme spillerbase. Problemstillingen er faktisk ikke kun begrænset til brugen af bots i Fortnite, men understreger også et meget større matchmaking-problem, som fans har krævet ændringer til i lang tid nu. På trods af Fortnites overvældende spiller tal lider spillet af en rimelig portion kritik. For nylig var der massiv forargelse i fællesskabet på grund af en ændring i, hvordan V-Bucks bliver tildelt Battle Pass-ejere. Sammen med det, gik ændringen i daglige udfordringer heller ikke for godt, og det lader til, at der er et andet underliggende problem, som har forstærket problemet endnu mere.





I et indlæg på Fortnite subreddit, viser Reddit-bruger eL_graves, hvor let det er at nedlægge bots i spillet. Videoen viser dem afslappet tage en ned med en Anvil Rocket Launcher for at vinde kampen, hvilket understreger, hvor utilfredsstillende spillet bliver på grund af dem. Sammen med det, udtrykte spilleren også deres forbløffelse over det faktum, at spillet stadig i så høj grad bruger disse bots, på trods af Fortnites daglige spillerantal er i millionerne.

Andre spillere på indlægget svarede med blandede meninger om bots generelt, men en følelse, der blev gentaget i hele diskussionen, var spillets ineffektive matchmaking. Nogle sagde endda, at de ville være tilfredse med bots, forudsat at matchmaking-systemet var afbalanceret nok til at parre dem op med modstandere, der er på samme færdighedsniveau.

Mange tror, at matchmaking er ude i ekstremerne, enten fylder Fortnite-lobbyen med bots eller med meget mere erfarne spillere. Det skal dog siges, at nogle folk ser ud til at være til fordel for bots. En bruger fremhæver, hvor tilfredsstillende det er at garantere et par drab i spillet efter en travl uge, noget som ikke er muligt uden tilstedeværelsen af bots.

Nogle foreslår endda, hvordan bot-møder kan betragtes som en opvarmning, der forbereder spillerne til kampen med rigtige spillere i de sidste dele af kampen. Mens fans' skuffelse over at stå over for bots er berettiget, bør det bemærkes, at deres tilstedeværelse ikke udelukkende skyldes, at der ikke er nok spillere i Fortnite-lobbyen. I stedet tilføjer spillet også bots til en lobby for at balancere spilfeltet.

Selvom dette nogle gange kan blive skævt, er det en afgørende del af at gøre matchmaking meget mere tilgængelig for alle. Om udviklerne faktisk ender med at lave nogle ændringer på grund af modreaktionen må vi vente at se.





