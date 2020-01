AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2020-01-03 13:08

Kun to af de største Steam spil i 2019 var nye

Valve har frigivet sin liste over de bedste spil på Steam for 2019, og det er fyldt med alt for velkendte titler. Faktisk var blev to af markedets top 12 mest succesrige spil frigivet i 2019.





De to spil kom fra Software's Sekiro: Shadows Die Twice og Creative Assembly Total War: Three Kingdoms, som begge blev lanceret i første halvdel af året.

De øvrige ti inkluderede Monster Hunter World, Grand Theft Auto V, The Elder Scrolls Online, Dota 2, Rainbow Six: Siege, Destiny 2, Counter-Strike, PUBG, Warframe og Civilization VI.

Se den komplettet liste

Spillene er ikke rangeret men i stedet grupperet som ”Platinum” hits, uden angivelse af, hvilken titel der genererede mest indtægt.

Selv blandt de 12 ”gold-sellers” var der kun fem nye udgivelser for 2019: Resident Evil 2 Remake, Devil May Cry 5, Mordhau, Star Wars Jedi: Fallen Order og Halo: The Master Chief Connection.

Valve afslørede også resultatet for de spil med fleste spillere online samtidigt for året, igen grupperet snarere end rangeret.

Blandt titlerne, der formåede at engagere over 100.000 samtidige spillere, debuterede kun fire i 2019. Disse var Total War: Three Kingdoms, Dota Underlords, Sekiro: Shadows Die Twice og Halo: The Master Chief Collection.