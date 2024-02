Star Wars: Battlefront Classic ude næste måned

Det oprindelige Star Wars: Battlefront og dets efterfølger er på vej til PlayStation, Xbox, PC og Switch, med 64-spiller servere og bonusindhold.

22 feb. 2024 kl. 13:20 Af Maria DEL:

I 2004 lancerede Pandemic Studios, der senere ville skabe franchiserne Destroy All Humans! og Mercenaries, Star Wars: Battlefront. Spillet trak spillere til frontlinjerne fra nogle af de mest ikoniske slag i de oprindelige og prequel trilogier. Året efter blev en efterfølger lanceret, der introducerede en narrativ kampagne, nye spiltilstande og muligheden for at spille som bemærkelsesværdige Jedi og Sith-karakterer.





Selv efter EA og DICE genoplivet serien i 2015 med et par lignende navngivne spil, betragtes de oprindelige titler ofte som nogle af de bedste Star Wars-spil til dato på grund af deres kaotiske kampe og trofasthed over for filmene, der inspirerede dem.

Nu er Aspyr, der tidligere har bragt andre retro Star Wars-spil tilbage som Knights of the Old Republic og The Force Unleashed, endnu en gang gået sammen med Lucasfilm Games for at levere Star Wars: Battlefront Classic Collection.

Oprindeligt introduceret som en del af Nintendo Direct, vil Classic Collection indeholde begge Pandemic-udviklede Battlefront-spil med online multiplayer support for op til 64 spillere på PS5, Xbox Series X/S, PC, Switch, PS4 og Xbox One. Steam Deck-ejere kan også forvente fuld support af enheden, når spillet lanceres for alle platforme den 14. marts.

Classic Collection vil bringe alle games modes tilbage fra begge spil, inklusive begge kampagner og den elskede Galactic Conquest tilstand, som spænder over flere planeter og slag, når spillerne kæmper for kontrol over galaksen som helhed.

Når de er i kamp, kan spillere vælge fra en række klasser, som Wookiee Warriors, droider og stormtroopers, eller styre jord- og luftfartøjer som Speeder Bikes, AT-ST'er, TIE fighters og X-wings. Plus, alt bonusindhold for begge spil vil være med ved lanceringen, hvilket inkluderer Jabba's Palace kortet til det første spil sammen med fire ekstra kort (Bespin: Cloud City, Rhen Var: Harbor, Rhen Var: Citadel og Yavin 4: Arena) og to ekstra helte (Asajj Ventress & Kit Fisto) for det andet spil.

Garvede spillere kan også huske Hero Assault-tilstanden, som tillod deltagere at kæmpe som ikoniske helte og skurke som Yoda og Darth Vader. For Classic Collection vil Hero Assault blive udvidet til at inkludere alle maps, hvilket gør steder som Death Star og Naboo spilbare i denne tilstand for første gang.

Hvis du allerede ejer et eller begge Battlefront-spil på Xbox eller PC, vil Aspyr tilbyde en 20% rabat i forudbestillingsperioden.





LÆS OGSÅ

Dead Island 2 på Xbox Game Pass

Disney Epic Mickey: Rebrushed til PC