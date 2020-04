AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2019-11-14 07:56

Anmeldelse: The Outer Worlds

The Outer Worlds er et open world RPG med fokus på det ukendte og oplevelsen af en ny verden. Tweak.dk har testet The Outer Worlds og er nu klar med et review.





The Outer Worlds er et open world RPG med fokus på det ukendte og oplevelsen af en ny verden. Spillet foregår i året 2355 på en koloni langt fra jorden uden nogen har set eller hørt derfra. Spillet i sin helhed er fokuseret rundt om en dystopisk fremtid styret udelukkende af private virksomheder. Mange af disse er dog meget selvironiske.

Udviklerne Obsidian, der også stod bag Fallout New Vegas, har nu efter mange år prøvet kræfter med at lave deres egen Franchise Outer Worlds. Denne gang er man én blandt hundredtusindvis af kolonister der har været frosset ned og glemt af en generation af mennesker og med hjælp fra en gal videnskabsmand, skal man finde en måde hvorpå man forhåbentlig kan hjælpe alle disse mennesker på.

Det tekniske

The Outer Worlds er et First-Person RPG udviklet af Obsidian Entertainment og udgivet af Private Division. Spillet blev udgivet den 25. oktober 2019 til Pc, Xbox One og Playstation 4. The Outer Worlds kører på Unreal Engine 4, som man kender fra titler som blandt andet Fortnite, Gears 5 og Borderlands 3.

Spillet er pænt men selv hvis man ikke har den stærkeste pc kan man sagtens være med her. Spillet er designet til at kunne spilles enten med controller eller keyboard og mus. Begge fungerer optimalt og er op til ens personlige præferencer.

System Requirements (Minimum)

OS: Windows 7

CPU: Intel Core i3-3225 or AMD Phenom II X6 1100T

Ram: 4GB

Graphics: Nvidia GTX 650 Ti or AMD HD 7850

HDD: 40 GB

Recommended Requirements

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i7-7700K or Ryzen 5 1600

Ram: 8 GB

Graphics: GeForce GTX 1060 6GB or Radeon RX 470

HDD: 40GB

Mine Specs

OS: Windows 10

CPU: Intel i5-9600K

RAM: 16 GB

Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB

Spillet er blevet kørt på ultra grafik indstillinger på mere end 60 fps uden problemer. Der har været enkelte lag spikes hvor spillet er droppet til omkring 20 fps i et par sekunder. Dette er sket med et par timers mellemrum. Ellers har spillet kørt optimalt og har ikke crashet en enkelt gang. Outer Worlds er blevet indstalleret på en SSD og load tiderne har derfor været meget korte – jeg vil næsten mene de har været for korte, da man ofte ikke kunne nå at se hvad der stod på loadscreens, før de var væk.

Story

The Outer Worlds i sin helhed handler om en fremmed i en ny verden, der skal hjælpe med at optø og genoplive de resterende kolonister. Man spiller som kolonist fra Jorden, men grundet uforudsete hændelser og omkostninger en virksomhed ikke vil betale, er man blevet efterladt i rummet, hvor man bliver fundet og reddet af en videnskabsmand. Hans udvælgelses proces virker tilfældig, og denne udvælgelses proces åbner for ”character creation” som man kender det fra andre spil i stil med Fallout, Skyrim, Sims og mange andre, hvor du kan ændre selv de mindste detaljer.

Man ved som spiller og som karakter ikke noget om den verden eller koloni man er havnet i. Der er derfor stor mulighed for at finde ud af hvor man er er, og hvorfor man er der. Spillet er designet i en facon hvor du som spiller selv vælger hvem du vil følge og i forlængelse deraf, hvem skurken er.

I Outer Worlds lever vi år 2355 i solsystemet i kolonien Halcyon, hvor alt og alle så vidt muligt er ejet af en række virksomheder. Der bliver ikke længere talt om hvilke lande der ejer hvad, men rettere hvilken virksomhed der ejer de forskellige byer. Virksomhederne er styret af en af de mulige skurke i spillet ”The Board”. Alle ved at The Board sørger for alles sikkerhed og sørger for at vi alle overlever. The Board har en plan, og så længe de står på toppen skal alting nok gå. De står samtidig for at kolonien har en livline til Jorden. Man finder dog hurtigt ud af at alting ikke er som det bliver præsenteret, og man har derfor mulighed for at hjælpe en række byer og virksomheder. Hvem der skal hjælpes, hvis nogen, er op til spilleren. Uanset hvilke valg man tager i disse side missioner, har det en konsekvens senere i spillet. Om denne konsekvens er god eller dårlig, er noget tiden må vise – alle virksomheder har deres egen lille jingle og spilleren vil blandt andet blive meget bekendt med: ”It’s not the best choice - it’s Spacer’s Choice”.

Gameplay

Hele spillet foregår i første person og er udelukkende singleplayer. Spillet starter som semi open world, hvor man har adgang til et enkelt område og lærer spillets mechanics. I takt med man bevæger sig igennem spillets historie åbner dette sig mere op. Spillet bliver lige så åbent og spilles som, man kender det fra tidligere Bethesda og Obsidians spil. Nærmere er dette spil på mange måder en spirituel efterfølger på spillet Fallout New Vegas, hvilket blandt andet inkluderer at spillet er meget åbent. Store dele af spillet bliver brugt på at udforske store åbne landskaber, bekæmpe diverse skurke og ikke mindst at snakke med NPC’er. I forlængelse af at en stor del af spillet er fokuseret omkring den historie spillet er bygget op omkring, har spilleren også mulighed for selv at gå ud og fordybe sig i den verden man bevæger sig igennem. I alle små byer, fabrikker og andre landmarks har spilleren mulighed for, læse og lytte til hvordan verden ser ud for de enkelte karakterer man møder. Alt dialog i spillet er voice acted hvilket gør at der ikke er meget at læse, hvis man gerne vil undgå det.

Trods de mange virksomheder og The Board der forsøger at styre alt der foregår på planeterne i Halcyon. Er der mange der deserterer og skaber deres egne små grupperinger. Mange af disse er fjender i form af ”Marauders”, som lever i små camps. Lige som man kender det fra Fallout eller Farcry kan man dræbe alt der bevæger sig. Hvordan man bærer sig ad, er op til spilleren. Uanset om man vil gøre det fra afstand med en sniper, eller helt tæt på med et sværd. Alle fjender man støder på, går i armor og bruger våben som spilleren selv har mulighed for at finde igennem spillet.

Spillet er meget åbent og langt hen ad vejen finder man samme mængde loot, som man er vant til fra andre open world spil. Derfor tilbyder Outer Worlds muligheden for at gøre mere med sit equipment end bare at sælge det. I mange spil i dag er det blevet populært med en eller anden form for ”crafting bench”. Denne mechanic findes også her, men i en simpel variation der passer ind i spillets verden. I Outer Worlds går spillerens udstyr i stykker i takt med at det bliver brugt og skal derfor repareres. Dette er ikke noget der skal gøres ofte og den ressource der skal bruges, kan man få ved at nedbryde de våben og armor man finde løbende. Hvis man samler de ting man finder, får man rigeligt der enten kan sælges eller nedbrydes. Dette er nok den mindst betydningsfulde mechanic ved denne workbench. Man kan også både modificere sit våben og armor med ”mods” som kan give et virvar af forskellige effekter. Blandt andet kan din assault rifle komme til at skyde med plasma, få et scope og større magasin. Hvor din armor kan modificeres så du kan bære mere og give forskellige bonusser til dine skills. Det sidste vigtige man kan her, er at opgradere sit våben til at skade mere, eller din armor til at give mere beskyttelse. Dette koster Bits (spillets penge) og ikke en ny arbitrer ressource.

I takt med at man når længere ind i spillet, stiger ens level løbende. Hertil får spilleren både skill points og perks. Skill points virker en anelse anderledes end man har været vant til det før. I Outer Worlds bruger man sin skill points i overordnede kategorier. Indtil et vist punkt hvor man skal begynde at specialisere sig i skills der ligger under denne kategori. For eksempel vil man i starten kunne bruge sine point på stealth og senere bruge dem på lockpicking og/eller sneak.

Som der kan fornemmes ud fra billederne, er man ikke alene trods spillet er singleplayer. Som spiller kan man vælge at have companions med sig, som kan skiftes ud løbende. Man kan både få bonusser af at løbe selv, såvel som at dem man løber med, giver forskellige bonusser. Companions i dette spil er med til at give meget liv til de åbne vidder, da de fører samtaler med hinanden og har deres egne sociale forhold. I samtaler med forskellige karakterer igennem spillet har disse også deres meninger. Meget af det kommer meget naturligt som en del af samtalen og andre gange er man ude på missioner for dem, hvor meget af dialogen er enten med dem, eller hvor man som spiller står lidt tilbage når de har en samtale.

Companions har lige som en selv, sit eget personlige skill set og perks. Hvilket gør de forskellige companions gode i forskellige scenarier. Man styrer som spiller også hvilke våben de bruger såvel som hvilken armor de går rundt i.

Det at man kan vælge at bruge sine companions gør selvfølgelig meget ved sværhedsgraden af spillet. Sværhedsgraden af spillet er noget der bliver sat i starten af spillet og hvis men har lyst kan den ændres løbende hvis man skulle have lysten eller behovet. I starten af spillet har man tre almindelige sværhedsgrader og én ’hardcore’. Spillets normale sværhedsgrader er easy, normal og hard. Dette review er spillet på Normal. På normal er spillet relativt let, og giver spilleren rig mulighed for at nyde historien uden at skulle tænke meget på strategi før man går i kamp, og med mængden af ammunition og våben man finder, behøver man ikke spare på noget.

Den sidste sværhedsgrad er mest for erfarne brugere der ønsker en udfordring. Her har fjender markant mere liv og man dør meget lettere. Ud over disse normale måder at gøre spillet lidt svære, gør spillet også mange andre ting. Herunder bliver der tilføjet at man skal spise, drikke og sove, for at kunne holde sig i live. Man kan kun gemme sit spil manuelt på sit eget rumskib, og spillet gemmer nu meget sjældent selv. Dette i sig selv kommer til at gøre meget for spillet, da man nu skal tænke sig om inden man går ind og risikerer at miste meget, hvis man dør og skal loade tilbage. Ens companions bliver også påvirket af denne sværhedsgrad, hvis de dør i kamp, er det permanent og det er ikke muligt at få dem tilbage.

Grafik og lyd

The Outer Worlds gør brug af en kombination af to forskellige stilarter der komplimenterer hinanden rigtig godt. Alle mennesker i spillet er meget realistiske, uden der er tale om ’hyper realism’, hvor resten af spillet har en nærmest tegneserie stil over sig og minder på mange måde om en blanding mellem Bioshock Infinite og Fallout New Vegas. Spillet har mange forskellige typer af landskaber man kommer til at se. Uden at sige for meget kommer man både til at se grå åbne vidder, et bud på en større by og områder derimellem. Spillets stil er meget gennemført og der bliver vist concept art i loading screens der også viser noget af anatomien bag nogle af Halcyons dyreliv.

Natur og artstyle

Som nævnt tidligere er der her blevet spillet på ultra graphics, men dette er ikke nødvendigt, eftersom at spillet ikke forsøger at være hyper realistisk. Hellere gå ned på grafik end at gå ned på FPS, spillet er stadig pænt på de lavere indstillinger, men kan godt se lidt ’gammelt’ ud hvis man spiller på det laveste.

Ud over enkelte steder i spillet er musikken meget passende, og god til at kommunikere hvad der kommer til at ske. Dog skal det nævnes at det meste er ambient og baggrundsmusik, hvilket for det meste er meget passende til de scenarier man befinder sig i. Når man er i en samtale i spillet, føles det meget naturligt at der kun er noget lavt ambient musik fremfor at der faktisk kører musik der kan fjerne fokus fra hvor det er vigtigt.

Pris

The Outer Worlds er udgivet til PC, Xbox One og Playstation 4 og i dette review blevet testet på PC. Spillet er på nuværende tidspunkt kun tilgængeligt igennem Epic games store og Microsoft store på Windows 10. Til dem der ønsker at vente, kommer spillet til Steam ét år efter spillets udgivelse. Hos Epic koster spillet €59.99 og hos Microsoft store 479 DKK. Hvis man ønsker spillet til en af de to konsoller, kan dette købes til ca. 449 DKK.

I modsætningen til mange spil er længden op til spilleren selv, da der er meget valgfrit materiale. Spillet kan gennemføres på omkring 14 timer, men hvis man ønsker det, er der op mod 44-45 timers underholdning, hvis man ønsker at gennemføre det hele. Dette er to ydre grænser jeg er blevet oplyst om. Jeg har brugt 26 timer i skrivende stund og har mellem 5 og 10 timer tilbage af spillet.

Konklusion

Efter at have spillet store dele af The Outer Worlds og have set en ending, kan jeg sige at spillet er langt over mine forventninger. Efter de nyere Bethesda udgivelser (Fallout 4 og Fallout 76) har jeg været meget varsom med mine forventninger til denne type spil. Outer Worlds har givet hvad jeg forventede af en etableret spilserie som Fallout. Så at se en ny potentiel franchise leve op til de standarder der blev sat i Fallout New Vegas, er ganske forfriskende.

Outer Worlds har givet en god helheds oplevelse og føles som et færdigt produkt, hvilket er en sjældenhed i de her dage. Selvom det ikke burde være nødvendigt at nævne, har jeg ikke oplevet et enkelt crash eller oplevet nogle større bugs. Alt har virket som det skulle på nær enkelte tidspunkter hvor der har været en lille bug. Spillet har givet høj kvalitets underholdning og en medrivende historie, der kun bliver bedre i takt med man bruger tid på andet end hovedmissionerne. Det at spillerens valg faktisk har en betydning for spillets gang, og en lille detalje der tillader spilleren at dræbe alle karakterer i spillet. På mange måder tillader spillet at man som spiller selv kan være ’the bad guy’. Spillets valg gør at der er stor nok grund til at spille det igennem anden gang. Bare for at se hvordan det hele udspiller sig, hvis man vælger at holde med nogle andre.

Spillet får en 9/10 herfra på baggrund af en rigtig god helhedsoplevelse. Spillet fortæller en god historie, gør brug af mange velkendte mechanics på en ny måde, og giver spilleren store betydningsfulde valg der påvirker slutningen af spillet. De eneste to negative ting jeg har om spillet er: borgerne i Halcyon bevæger sig ikke meget rundt, hvilket gør det meget let at stjæle næsten alt uden frygt for konsekvens og at spillet var for let på normal. Spillet kan noget helt specielt, og hvis man som mig er fan open world genren og synes den er faldet lidt af på den, er dette et klart must have. Spillet giver det vi har efterspurgt i alt for lang tid.

Pros:

- Gennemført verden og historie

- Meningsfulde valg

- God genspilsværdi

- Stor selvironi

Cons:

- NPC’er kan føles statiske

- Sjældne lag spikes