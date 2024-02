The Sims 5 er sluppet ud

En tidlig version af det kommende Sims spil er blevet leaked. Både PC og Android versionerne cirkulerer lige nu på nettet.

26 feb. 2024 kl. 07:35 Af Maria DEL:

Ifølge nogle rapporter bruger den lækkede prøveversion til PC Denuvo anti-tamper teknologi. Dette stemmer overens med, hvad EA har gjort med deres seneste PC-udgivelser.

Bemærk også, at jeg bruger navnet The Sims 5 løst her. EA har ikke afsløret dens præcise titel. Det er omkring et pr siden at EA løftede sløret for at der blev arbejdet med en ny version af The Sims. Siden da har det haft navnet Project Rene, hvilket under alle omstændigheder nok ikke ender med at være den endelige titel.

Dengang sagde Lyndsay Pearson, Vice President of Franchise Creative for The Sims:

"Fra begyndelsen har The Sims defineret livssimuleringsspil og er fortsat vokset til at blive en utrolig platform for kreativitet og selvudtryk. I dag markerer starten på vores rejse i de kommende år, mens vi arbejder på dette næste spil og kreative platform, der i øjeblikket har titlen Projekt Rene. Vi bygger på den samme grundlæggende struktur, der har gjort The Sims fængslende for generationer af spillere, og vi udfordrer grænserne for at skabe nye oplevelser. Vi vil have meget mere at dele, mens vi fortsætter med at skride frem i spillets udvikling og milepæle på vejen."

Det interessante her er, at dette læk har afsløret den motor, Maxis vil bruge. I stedet for at bruge Frostbite, vil dette nye The Sims-spil blive drevet af Unreal Engine. Vi ved dog ikke, om det vil være UE4 eller UE5.

The Sims 5 bliver et free-to-play spil. Så min gæt er, at EA vil bruge Denuvo for at "beskytte" sine betalte udvidelser og DLC'er.

Vi vil naturligvis opfordre alle til at holde sig fra en leaked version af spillet. Den slags software bliver ofte brugt til spredning af malware og meget andet skidt, man ikke vil have forbi sin computer.

