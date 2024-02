Xbox-hit Hi-Fi Rush kommer til PlayStation 5

Hi-Fi Rush fra Tango Gameworks og Bethesda Softworks kommer til PlayStation 5 den 18. marts 2024. Spillet var oprindeligt eksklusivt til Xbox og PC.

22 feb. 2024 kl. 10:32 Af Maria DEL:

Det ser ud til, at flere spillere snart vil kunne mærke rytmen. Tango Gameworks og Bethesda Softworks' populære rytme-action spil, Hi-Fi Rush, kommer til PlayStation 5. Dette blev først afsløret i en video fra Bethesda Softworks LATAM på YouTube. Ifølge videoen, er denne version af spillet planlagt til at ankomme den 18. marts 2024.





Hi-Fi Rush blev første gang præsenteret i et overraskende øjeblik under Xbox Developer_Direct 2023 den 25. januar 2023. Spillet var umiddelbart eksklusivt til Xbox Series X|S samt Windows PC, og var tilgængeligt fra dag et via Xbox Game Pass. Ifølge den seneste opdatering, nåede Hi-Fi Rush over 3 millioner spillere i august 2023.

Denne nyhed kommer samtidig med, at vi har fået at vide, at to spil fra Obsidian Entertainment, Grounded og Pentiment, kommer til Nintendo Switch den 22. februar og 18. april, henholdsvis. Denne udvikling er en del af den nylige strategiske ændring fra Xbox og Microsoft Gaming CEO Phil Spencer.

Han har afsløret, at holdene vil bringe fire spil til andre platforme for at sikre firmaets sundhed og fortsatte vækst. Det fjerde spil, der skal udkomme på andre platforme, er endnu ikke blevet afsløret, men det antages og rapporteres bredt, at det vil være Rare's Sea of Thieves. Nogle vil blive overrasket over, at Hi-Fi Rush kommer til PlayStation 5, men ikke til Nintendo Switch. Det hænger dog sandsynligvis sammen med at det ikke er muligt for spillet at køre på Nintendo's nuværende hardware med en acceptabel framerate, især når man tager i betragtning, at Tango Gameworks ikke lavede en version til Xbox One. Det bliver spændende at se, hvordan Hi-Fi Rush vil sælge på PlayStation 5. Hvis det klarer sig godt nok kan det være at udviklerne kan bruge de penge til at bringe Hi-Fi Rush 2 til Xbox og PC i den ikke alt for fjerne fremtid.



