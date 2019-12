AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-26 10:14:14

ASRock lancerer deres første HEDT Phantom Gaming bundkort

ASRock har introduceret deres første HEDT bundkort under brandet Phantom Gaming, X399 Phantom Gaming 6. Phantom Gaming serien, blev fornyeligt introduceret med Intels Z390 serie, og her vil ASRock udskifte deres FATAL1TY lineup, som har fulgt ASRock i mange år. Nu vil producenten altså fokuserer på Phantom Gaming i kommende generationer.



Første skud i bøssen bliver altså X399 Phantom Gaming 6.



ASRock X399 Phantom Gaming 6 er et high end bundkort i ASRock X399 familien, og minder meget om deres X399 FATAL1TY series med et aggressivt metallisk design på heatsinks

Bundkortet byder på TR4 socket og et otte faset Digi power strømdesign og dual 8-pin connector.

Vi finder otte DDR4 DIMM, som samlet set kan huse op til 128 GB RAM og understøtter op til 3400 MHz (OC+).



ASRock X399 Phantom Gaming 6 specifikationer:



Supports AMD TR4 Socket Ryzen Threadripper Series CPUs

Digital PWM, 8 Power Phase & Dr. MOS

Supports DDR4 3400+(OC)

3 PCIe 3.0 x16, M.2 Key-E for WiFi

NVIDIA 3-Way SLI, AMD 3-Way CrossFireX

7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1220 Audio Codec), Supports Creative Sound Blaster Cinema 5

8 SATA3, 3 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)

2 USB 3.1 Gen2 10Gb/s (1 Type-A + 1 Type-C),

12 USB 3.1 Gen1 (4 Front, 8 Rear)

Phantom Gaming 2.5G LAN, Intel Gigabit LAN

Polychrome RGB SYNC



ASRock har designet bundkortet med tre PCI-e 3.0 x16 slots og tre M.2 slots. På lagerfronten finder vi 8 x SATA III ports, dual USB 3.0 / USB 2.0 porte, og IO inkluderer 8x USB 3.0, 2 USB 3.1 porte, dual RJ45 LAN porte, 7.1 channel audio jack, 1x optisk S/PDIF port, a1x PS/2 kombo port.

ASRock X399 Phantom Gaming 6 er prissat til $440 og være på vej i handlen globalt.

ASRock