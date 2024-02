ASRock B650E TaiChi

Hvis du gerne vil med på AM5 platformen fra AMD, men ikke helt har brug for at bevæge dig op i det helt tunge X670 chipset, så kan B650 være en mulighed. Her kan man få en masse gode features uden at skulle bruge den helt store opsparing. Vi har taget et kig på ASRock B650E TaiChi bundkortet for at se om de når i mål.

14 feb. 2024 kl. 07:00 Af Kenneth Johansen DEL:

Centrale Features

Supports AMD Ryzen 8000 and 7000 Series Processors

24+2+1 Phase Power Design, SPS for VCore+GT

4 x DDR5 DIMMs, supports up to 7600+(OC)

1 USB4 Type-C

Killer 2.5G LAN

Killer 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

Som vi kan se på de centrale features, så er der stadig gode high end features med på dette bundkort. Specielt i både de trådløse og de faste forbindelser med USB4 og solid 2.5G LAN og WiFI 6E.





En tur rundt om ASRock B650E TaiChi

Designet på bundkortet er, som vi kender det fra ASRocks TaiChi serie, i en kombination af sort, sølv og guld med de tandhjuls motiver, som er gået igen på deres TaiChi serie i efterhånden lang tid.

Det er naturligvis en smagssag, om man bryder sig om det. Jeg synes selv det er lidt specielt og det rammer måske ikke helt plet for min personlige smag. Jeg vil dog i den forbindelse sige, til ASROCKs forsvar, at de har tonet tandhjulene en del ned på det seneste, så de ikke fylder ret meget i det overordnede design. Med et grafikkort på plads, så er det faktisk stort set ikke til at se i denne version.

Når man tager fat i bundkortet, vil man med det samme mærke, at det er et tungt kort. Der er meget metal på kortet i form af heatsinks på både forsiden og bagsiden. Der er tale om et EATX bundkort, så det er en anelse bredere end et normalt ATX bundkort.

Der er en ret stor og solid heatsink til at køle kortet 24+2+1 Phase Power Design. Det suppleres af dækplader på samtlige af de tre M.2 pladser på fronten af kortet. en enkelt af disse er ASRocks Blazing M.2 som er PCIe Gen5x4, mens de to andre er deres Hyper M.2 som dækker over PCIe Gen4x4.

Blazing M.2 pladsen er placeret til højre på kortet langs RAM pladserne. Her benytter ASRock sig af den bredere formfaktor på EATX. Pladsen her understøtter M.2 enheder helt op til 22110 størrelsen.

Lagersiden rundes af med fire SATA3 stik, hvis man skal have sine SATA SSD’er eller harddiske sluttet til.

De fire forstærkede RAM slots understøtter op til 7600+ RAM, så der er med de rette RAM god mulighed for overclocking.

Det er i det hele taget en ting der er tænkt ind i TaiChi kortene, og det kan også ses med den massive VRM heatsink. Et andet tydeligt tegn her er, at vi har hele to otte pins PCIe stik til CPU’en.

Ser vi på de interne tilslutninger, så er der i alt otte fire pins PWM stik til blæsere fordelt praktisk rundt på kortet. Hvis der skal farve på dit system, så er der også fire RGB stik fordelt på tre pins ARGB og et enkelt fire pins RGB.

På kortet er der også en smule lys i form af RGB belysning på siden af kortet og i logoet på fronten. Alt sammen kan styres via ASRocks Polychrome RGB.

På den mere praktiske side er der to USB 2.0 stik, et USB 3.1 og et enkelt USB 3.2 Gen2x2 Type C.

Endnu mere praktisk så kommer kortet med en Dr. Debug LED, som via koder kan være med til at fejlfinde på systemet, hvis der opstår problemer. Når man først er vant til at have den slags på sit bundkort, er de svære at undvære.

Der er også power og reset knap monteret direkte på kortet. Det er altid en god bonus, hvis man som os her på Tweak, fra tid til anden bruger sine bundkort i et testbench setup uden for et kabinet.

En ting som er værd at være opmærksom på, hvis man gør brug af udvidelseskort, er at der på bundkortet her kun er to PCIe slots. Der er et PCIe 5.0 x16 og et enkelt PCIe 4.0 x16

Springer vi videre til at at se på de ydre tilslutninger så er der et sandt overflødighedshorn af tilslutninger.

Der er i alt 12 USB tilslutninger fordelt på et USB4 Type-C, tre USB 3.2 Gen2 og otte USB 3.2 Gen1.

Der er også en Clear BIOS og BIOS Flash knap for at lette den proces, uden at skulle grave ind i systemet.

Der er to tilslutniger til WiFi 6E antennerne sammen med et HDMI stik til integreret grafik og to 3,5mm og et SPDIF stik til lyden som er drevet af en ESS SABRE9218 DAC på kortet.

Endelig er der også et LAN stik til ASRock Killer 2.5GbE netværk.





Pris

I skrivende stund kan jeg finde ASRock B650E TaiChi med en pris på lige under 3200 kroner. Det er trods alt stadig i den relativt dyre ende for et bundkort. Det er dog omkring 1000 kroner billigere end ASRocks X670E bud i TaiChi serien.





Konklusion

ASRock har med deres ASRock B650E TaiChi lavet et smukt og feature pakket bundkort. På trods af ikke at være på den helt store X670 platform, så får man et væld af features og stærk hardware, hvis man er ude efter at presse sit system lidt mere end gennemsnittet.

Det skal dog være netop fordi man har planer om at ville lidt mere med systemet, at man skal se på et bundkort af denne type. For en gennemsnitlig gamer, så betaler man meget for features rettet mod overclocking, high end RAM og tilslutninger.

En del af prisen går også til udsmykning af kortet, hvilket ASRock og selv har erkendt. I den forbindelse har de udgivet deres ASRock B650E TaiChi Lite, som er det samme bundkort med identiske features, men blot med mindre lir og udsmykning. Kan man klare sig med det, så kan man få ASRock B650E TaiChi Lite omkring 1000 kroner billigere.

Hvis man er på jagt efter et bundkort med potentiale til lidt mere, og gerne vil sigte efter overclockede RAM og en tweaket CPU, så er der stærke muligheder her.

Vi lander med en endelig karakter på 8 og en Enthusiast Only Award for et solidt og smukt bundkort til den krævende bruger.





Godt:

Stærk Power Design

Mulighed for 7600+ OC RAM

MASSER af tilslutninger





Skidt:

Prisen sammenlignet med andre B650 bundkort