Product of the Year bundkort: MSI MEG Z390 ACE

Supports 9th / 8th Gen Intel® Core™ / Pentium® Gold / Celeron® processors for LGA 1151 socket CHIPSET: Intel® Z390 Chipset

4 x DDR4 memory slots, support up to 64GB up to 4500 MHz SLOTS:

3 x PCIe 3.0 x16 slots 3 x PCIe 3.0 x1 slots MULTI-GPU:

Supports 2-Way NVIDIA® SLI™ Technology Supports 3-Way AMD® CrossFire™ Technology WIRELESS LAN & BLUETOOTH:

Supports 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO Rx, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to 1.73Gbps Supports Bluetooth® 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, 5 STORAGE:

Intel® Z390 Chipset 6 x SATA 6Gb/s ports1 3 x M.2 slot (Key M)1 Intel® Optane™ Memory Ready2 USB:

6 x USB 3.1 Gen2 8 x USB 2.0 4 x USB 3.1 Gen1 2 x USB 3.1 Gen2 AUDIO:

Realtek® ALC1220 Codec 7.1-Channel High Definition Audio Supports S/PDIF output LAN:

1 x KillerTM E2500 Gigabit LAN controller DIMENSIONS:

30.5 cm x 24.4 cm

ATX Form Factor