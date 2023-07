Computex 2023: ASRock Phantom Gaming Nova + skærme

ASRock var naturligvis også til stede på årets Computex. Det var både med en ret stor stand i Nangang hallen og et pressemøde, hvor de viste lidt nye produkter frem. Det var både med nye bundkort og en udvidelse af deres udvalg af gaming skærme.

Bundkort

Der kommer ifølge Intel ikke nye chipsets i år. ASRock besluttede dog, at det ikke skulle holde dem tilbage, og derfor har de lavet et refresh af nogen Intel bundkort. Det er tre nye bundkort med mindre design og spec forbedringer.

Det nye topkort er ASRock Z790 Phantom Gaming Nova kortet. Det er, som navnet også afslører, baseret på high end Z790 chipsettet til 13th Gen Intel.

Det er det første bundkort fra ASRock, der kommer med WiFi 7. Det er suppleret med 5Gbps LAN.





Nova kortet kommer også med en 20+1+1 SPS Dr.MOS VRM opsætning.

Der er også blevet plads til i alt seks M.2 SSD’er. Der er dog kun en af dem, der er PCIe 5.0

Montering af både M.2 SSD og heatsink er toolless. Så montering af både selve M.2 SSD’en og heatspreader kan klares via klips. Det er altid rart at se løsninger, der skiller os af med de små besværlige skruer.

Som vi allerede har dækket i en dedikeret artikel, så viste ASRock også på Computex nye billigere varianter af deres Tai Chi. Målet her er at skære ind til benet og lancere billigere alternativer i serien.

Til det formål har de lavet deres Taichi Light serie. Ideen er, at bundkortene kommer med gode features og I/O muligheder, men der er skåret ned på lir i form af fancy RGB og heatsinks. Så kortene er ikke så dekorative at se på, som de almindelige Taichi kort.

På trods af det er der dog stadig solide specs, som en 24 phase VRM opsætning, fornuftige VRM heatsinks og USB 4.

Ser man på de rene specs så har Light kortene de samme features som de almindelige Taichi kort men i en trimmet pakke uden bling og lir. Selve PCB delen af bundkortet er nøjagtige det samme som bruges på de almindelige Taichi kort.

Så det er et fokus på funktionalitet over looks, som kan gøre prisen mere spiselig. De nye Taichi kort findes på både Intel og AMD serierne.





Monitors

ASRock har over den seneste tid også udvidet en del på monitor området. Det er efterhånden et mættet marked, så det gælder om at skille sig ud.

En af områderne som ASRock forsøger at skille sig ud på, er blandt andet ved at lave skærme, hvor de har lavet en integreret WiFi antenne i standen.

Det er gjort for at sikre et bedre WiFi signal, end hvis din antenne er gemt under bordet.

En anden lille feature er et lille OLED display i foden, hvor du via ASRock software kan vise forskellige system informationer eller lign.

Af nye modeller kommer de med deres PG558KKF, som er 55” en 8K skærm med “252 zone local dimming” og en 60 Hz refresh rate. Det er naturligvis en skærm, der sigter lidt mere efter konsolmarkedet, men som naturligvis også kan anvendes til PC gaming.

I den lidt mindre ende har de deres PG32UMF, som er en 31,5” 4K skærm med en 144 Hz refresh rate og AND FreeSync. Det er en mini-LED monitor med “1152-zone local dimming”, og HDR1400 med 97% dækning af DCI-P3.

Begge de to nye high-end modeller kommer med HDMI2.1 og DisplayPort 1.4 interface, sammen med USB Type-C PD3.0 90W fast charging (upstream) og fire USB Type-A (downstream) porte. Alt sammen for at give mere fleksibilitet til gaming fans.