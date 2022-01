Medlem af Tweak: Vinderne for december 2021

Tienden lodtrækning blandt vores Tweak medlemmer er foretaget. Her fra Tweak redaktionen, vi ønsker de heldige vindere et stort tillykke!

3 jan. 2022 kl. 18:11 Af Patfigs DEL:

📣 Mine damer og herre!

Stort tillykke til de heldige vinderne af tienden præmie runde i Medlem af Tweak!

Vi håber at I bliver glade for de lækre præmier, som vi i samarbejde med vores partnere har haft i puljen denne måned.

Præmiepulje for december måned.

Vi har haft følgende præmier på højkant i denne måned.

1) Pure Rock 2 = Xmasduck

2) Fourze GH350 = Chrometoad

3) Freezer A35 A-RGB (AMD) = waiting for gordon

4) KENSINGTON STEEL GOLD/BLACK = Berger

5) 3 stk. EK Vardar 120 X3M D-RGB (Hvide) = Nykjaer

6) SteelSeries Rival 3 Wireless = spid3r

7) SILENT WINGS 3 140mm PWM = MFPedersen

8) Cooler Master Hyper 212 Evo V2 = Tera

9) Creative Pebble V2 = cuttemus

✨ Er du blandt vores heldige vindere for denne måned?

Følg med på vores side og check i slutningen af hver måned, om du er blandt de heldige vindere af Tweak præmier.

Hvis du er blandt vinderne, vil du som regel modtage en e-mail fra os som indeholder et link til pakkesporing.

Præmierne bliver sendt hurtigst muligt, dog kan leveringstiden variere alt efter om præmien bliver sendt fra vores eget lager eller direkte fra producenten.

📦 Vil du deltage i lodtrækningen om lækre præmier hver måned?

Næste runde af giveaways sættes i gang i starten af hver måned og det kunne sagtens tænkes, at du kunne blive den næste til at modtage en pakke fra os.

Hvis du endnu ikke er medlem, kan du se hvordan du opretter dig som Medlem af Tweak her.

👥 Tak til alle vores medlemmer.

Vi er meget glade for alle jer der deltager aktivt som Medlem af Tweak og på vores forum.

Det er fantastisk at læse jeres feedback på tests, artikler og nyheder, så keep up the good work! 😊