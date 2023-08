Sommeren på Tweak.dk

Sommeren er over os det betyder heldigvis også tid til lidt ferie, så tempoet vil være en anelse lavere de kommende.

17 jul. 2023 kl. 10:50 Af Kenneth Johansen DEL:

Selv om tempoet måske bliver en anelse lavere de kommende uger, så vil vi stadig have spændende anmeldelser klar løbende. Så der er lidt at læse her på Tweak,når I kryber ind i skyggen eller har brug for lidt afveksling fra Tour de France.

Vi vil også gerne benytte muligheden for at ønske jer alle sammen en fantastisk sommer og god ferie, til dem af jer som er så heldige at have det. Vi er glade for jeres besøg, kommentarer og inputs her på siden eller på vores Facebook sider.

Husk på at vores Medlem af Tweak giveaways naturligvis stadig kører hele sommeren som normalt!

Vi ser frem til at samle energi i sommerferien og vende stærkt tilbage på den anden side, med masser af fede anmeldelser, guides og nyheder inden for hardware, tech og gaming.





God sommer fra Tweak holdet!