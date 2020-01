AUTHOR : Patfigs

PUBLISHED : 2019-10-23 13:10

Synology 2020 event i København

Som et led i at Synology 20 års fødselsdag kombineret med nye produkter som er på vej på markedet, afholdt Synology fornyligt et event i København. Modsat tidligere udsendte tech journalister, har Tweak.dk denne gang udsendt en lidt mere server forretnings-nørd. Denne udskiftning i mandskab kan formentlig også læse i måden vi har valgt at dække eventet.





Starter vi med at kaste blikket på de deltagende medier, ja, så var de præcis segmentet som Tweak læsernes målgruppe, over 80% mænd i alderen for 25 til 45. Så set ud fra fremmødet, kan man vel godt kalde Synology’s kunder for Tweaks kerne læsere.

Kigger vi på hvad Synology havde med i godteposen, spænder det vidt fra deres forbrugerorienteret NAS til deres helt store Enterprise SAN-løsninger, som bruges i datatcentre eller meget store virksomheder, som stadig har deres egne rackskabe.





Men de havde dog mest af fokus flytte til de produkter, som er målrettede en privat forbruger eller mindre virksomheder. Så hvis du er i målgruppen som finder NAS interessant og brugbar, kan du glædes over, at vi på nuværende tidspunkt har den nye Synology DS620slim NAS inden på redaktionen klar til at blive testet.

Både Synology og Seagate havde nogle ret spændende indlæg under eventet. Synology viste følgende diagram over forskellen på konsumer SSD og Enterprise SSD:

(Følgende billeder er taget direkte fra Synology PowerPoint, som jeg efterfølgende fik eftersendt)





Og man kan nemt sige billeder taler for sig selv. Herud over kom der et super interessant indlæg fra Seagate, som nu har lavet særlig NAS optimeret SSD kaldet IRONWOLF med en kapacitet på op til 3,8TB, og med de stats som blev fremvist, giver deres nye SSD en virkelig god performance til en NAS.

Dette foranledigede en dialog med en Seagate repræsentant, og får vi en aftale på plads, kunne den nærmeste tid godt byde på et spændende setup i test-regi.

Netop Seagate havde forstået noget af den bekymring, som de fleres af os har; frygten for data tab, og i særdeleshed, hvor det at lave en data recovery er meget svært. Dette forklarede Seagate var løst ved at tilbyde en gratis health and data recovery service på udvalgt modeller. Alt du skal gøre er at registrerer dig hos Seagate med det produkt du har købt, og inden for en given periode (3 år) vil de kommer og hente din SSD hos dig såfremt din SSD stopper med at virker. Herefter vil de finde dine data og tilbyde en SSD af stamme kaliber.

Detaljer på denne service kan du finde hos producenten.

Synology har også en metode til at løser data tab på, hvilken også er ret godt tænkt. De har udvidet og forbedre deres kendte ”sky” C2 public cloud (deres eget datacenter i Frankfurt).

Ved at sætte sin NAS enhed op imod deres C2, kan du automatisk lave backup imod deres Cloud, og som en fed lille ekstra funktionalitet, kan du nu have mere plads på C2 end din NAS, så du kan bruge din NAS lokalt til de filer du arbejder med.

Hertil kom et længere opslag på, hvordan man kan optimere en SSD cache, samt andre små tweaks til at få god performance. Ud over de velkende funktioner med billede deling og backup, kan Synologys nye NAS også bruges til visualisering, bedre styring af delte filer - både interne og eksterne for private hjem samt i mindre forretninger. Mest interessant er det, at de nu har indført et ret smart ”login værktøj” som hurtigt og nemt kan vise alt brugbart data om hvem, hvad og hvor enkelte filer er blevet vist, hvornår og hvem der har gjort hvad. Dette passer godt i denne GDPR tid, hvor følesomme data fylder en del i virksomhedernes it bekymringerne.

Deep Learing på video

Deep Learing video analyse via NVR DVA3219. Et område jeg ikke kunne lade lade slippe forbi mine lyttelapper - særlig hvilket marked denne er henvendt til? Jeg tænker det er nok de færreste af os, som har så mange private besøgende, at vi behøver kamera til at kunne ansigtgenkendelse af ens gæster. Men der var/ er en menige med denne maskine, særligt en lille funktion, som har en streg, der gik ned over skærmen, sådan den kunne ”tælle” for eksempel, hvor mange personer, som gik ind og hvor mange der gik ud. Her viste Synology, hvordan man i dag tæller besøg på en togstation, eller hvordan man på en havn, kunne få advarsler om, hvis en eventuel farlig handling er ved at sker. På denne måde kan man nu nemmere fokusere på en fare som er nært forstående.

Ansigtsgenkendelsen skabte mange sjove episoder under fremvisningen. Især hastigheden på anigtsgenkendelsen er blevet imponerende hurtig. Det var meget interessant at observere, hvordan teknologien kan lave mange hurtige firkanter omkring de ca. 100 mennesker i køen foran frokostbuffeten.

Herudover kom der en masse andre nyheder såsom hvis du har to NAS, kan de lave heartbeat, så du kan få en rigtig god lokal backupløsning til relativ lille budget i forhold til. hvis du skal kunne det samme på normale server.

En anden lille ting der er værd at nævne. Nu kan du lave en sikker HTTPS forbindelse til din NAS via kun et enkelt klik.